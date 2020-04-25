Сельский детектив: из сарая пропали канистры с машинным маслом и велосипед

Источник материала: ОНТ

СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. Логойский район. У 60-летней жительницы агрогородка Крайск из сарая пропали канистры с машинным маслом и велосипед. Женщина поделилась своей бедой с соседом Анатолием.

О ходе расследования смотрите в «Тревожной кнопке»:

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