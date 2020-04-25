|
Сельский детектив: из сарая пропали канистры с машинным маслом и велосипед
Источник материала: ОНТ
СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. Логойский район. У 60-летней жительницы агрогородка Крайск из сарая пропали канистры с машинным маслом и велосипед. Женщина поделилась своей бедой с соседом Анатолием.
О ходе расследования смотрите в «Тревожной кнопке»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Если вы стали очевидцем происшествия или важных событий, присылайте фото- и видеоинформацию в наши социальные сети или на электронный адрес tk@ont.by. Делитесь важной информацией со всеми и с нашей помощью.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. Логойский район. У 60-летней жительницы агрогородка Крайск из сарая пропали канистры с машинным маслом и велосипед. Женщина поделилась своей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)