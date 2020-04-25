ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Восемь человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Ямале

25.04.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Восемь человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Ямале

На полуострове Ямал вертолет Ми-26 совершил жетскую посадку. Восемь человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

В пресс-службе сообщили, что вертолет следовал на месторождение Ванкор (Красноярский край). По предварительной информации, у судна отказал левый двигатель.

Четверых из восьми госпитализировали в травмотологическое отделение больницы. Состояние двух человек оценивают как средней степени тяжести, еще двух – удовлетворительное. Еще четверо отправлены на амбулаторное лечение.

Фото 89.mchs.gov.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полуострове Ямал вертолет Ми-26 совершил жетскую посадку. Восемь человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Доцішках шануюць памяць герояў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика