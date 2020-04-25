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Восемь человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Ямале
Источник материала: ОНТ
На полуострове Ямал вертолет Ми-26 совершил жетскую посадку. Восемь человек пострадали,
В пресс-службе сообщили, что вертолет следовал на месторождение Ванкор (Красноярский край). По предварительной информации, у судна отказал левый двигатель.
Четверых из восьми госпитализировали в травмотологическое отделение больницы. Состояние двух человек оценивают как средней степени тяжести, еще двух – удовлетворительное. Еще четверо отправлены на амбулаторное лечение.
Фото 89.mchs.gov.ru
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На полуострове Ямал вертолет Ми-26 совершил жетскую посадку. Восемь человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения...
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