Россия потеряла монополию на доставку людей на МКС. Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180

Фото: Bill Ingalls / NASA / Reuters

На данное обстоятельство обратила внимание Ars Technica.





В публикации сообщается, что старт Falcon 9 (со спутниками системы Starlink) американской компании SpaceX, состоявшийся 22 апреля, стал 84-м для данного носителя, тогда как Atlas V, производимый United Launch Alliance (ULA), запускалcя 83 раза.





Издание напоминает, что первый пуск Falcon 9 состоялся 4 июня 2010 года, тогда как Atlas V впервые полетел 21 августа 2002 года. Ars Technica отмечает, что в среднем последние три года носитель SpaceX стартует 17 раз в год, тогда как ракета ULA запускается примерно пять раз в год.





Издание признает, что один пуск Falcon 9 был неудачным, а еще один — частично удачным, тогда как из всех стартов Atlas V только один был частично удачным.





Между тем, согласно открытым источникам, статистика Ars Technica не учитывает три успешных пуска единственной действующей в мире сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пара боковых ускорителей и центральный блок которой основаны на первой ступени Falcon 9, использующей Merlin. С другой стороны, РД-180 применялся также на носителе Atlas III, который в 2000-2005 годах запускался шесть раз.





В апреле РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы «Роскосмоса», сообщило, что госкорпорация захотела в 2,5 раза увеличить финансирования опытно-конструкторской работы «Амур», в рамках которой на космодроме Восточный должен быть создан комплекс тяжелого класса под ракету семейства «Ангара».





В том же месяце глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) состоится 27 мая. Это будет означать потерю Россией монополии на доставку людей на МКС, существовавшую с июля 2011 года, когда США прекратили использование челноков Space Shuttle. «27 мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли», — сообщил тогда менеджер.



