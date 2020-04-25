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Какие расходы сокращает бизнес во время пандемии коронавируса?

25.04.2020 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Большинство белорусских бизнесменов в ситуации коронакризиса занялись оптимизацией расходов.

Об этом можно судить по опросу, который Центр экономических исследований BEROC совместно с бизнес-школой ИПМ провел среди руководителей и владельцев малых и средних предприятий.

В частности, о проводимой оптимизации расходов сообщило более 81% участников опроса. Такие данные были представлены в ходе онлайн-встречи «Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии» старшим научным сотрудником  Центра экономических исследований BEROC Родионом Морозовым.  Встреча была организована в рамках проекта «Открытый диалог». 

«В то же время заработная плата занимает большую долю в себестоимости продукции малых и средних предприятий. Поэтому уже почти половина опрошенных переводит работников на неполный рабочий день, сокращает зарплату, а одной пятой части приходится увольнять сотрудников», - сообщил Родион Морозов.

По представленным им данным, еще свыше 38% опрошенных бизнесменов занимаются поиском новых форматов  деятельности (поиск других рынков сбыта / доставка продукции на дом), а также проводят активные переговоры о снижении стоимости с поставщиками, подрядчиками и арендодателями.

16,4% респондентов сообщили о приостановке своего предприятия либо о повышении цен на свою продукцию и услуги.

12,7% опрошенных ищут новых поставщиков, подрядчиков и арендодателей, около 11% открывают кредитные линии в банке и лишь 3% из опрошенных не предпринимают никаких из перечисленных мер.

Какие расходы сокращает бизнес во время пандемии коронавируса?

Что же будет после пандемии?

По словам Родиона Морозова, и у бизнеса, и у государства есть версия, что после пандемии все станет на свои места.  Точнее, существуют два тренда – про-циклический и контр-циклический.

Про-циклический тренд предусматривает, что рецессия негативно влияет на предпринимательское поведение и деятельность из-за сокращения или бизнес-возможностей в результате падения спроса на товары и услуги.  При этом уменьшается количество «предпринимателей в силу возможностей», способных на стагнирующем рынке найти перспективные ниши и эффективные бизнес-модели.

Контр-циклический тренд предусматривает, что падающий рынок снижает возможности для хорошо оплачиваемой занятости. Это может подталкивать людей к предпринимательской деятельности. Такая категория получила определение «предприниматели в силу необходимости». Как отметил Родион Морозов, в этом случае безработные в большей степени склонны к предпринимательской деятельности, когда упущенная выгоды (заработная плата) существенно ниже ожидаемого дохода предпринимателя, а также когда затраты на начало бизнеса невелики.         

По словам экономиста, это две достаточно противоречивые теории. В одних странах работает один подход, в других – другой.

Однако как показывает статистика предыдущих кризисов, в Беларуси попавшие на рынок труда безработные не стремятся становиться самозанятыми или открывать свой бизнес. Это значит, что рассчитать на переход безработных в предприниматели не приходится.

Поэтому, на взгляд Родиона Морозова, белорусским властям надо действовать достаточно быстро, чтобы рост безработицы и снижение бизнес-активности не привели к росту напряженности.

Кроме того, экономист убежден, что государством должны формироваться стимулы, которые компенсировали бы отсутствие бизнес возможностей на фоне пандемии и спада в экономике.  

 
 
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Большинство белорусских бизнесменов в ситуации коронакризиса занялись оптимизацией расходов.
 
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