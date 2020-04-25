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В Минской области продолжается наведение порядка

25.04.2020 18:40 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Облагораживают  памятники, игровые и спортивные площадки, озеленяют территории. Кстати, работать максимально эффективно помогает обратная связь. Инициативы местных жителей по благоустройству принимают профильные учреждения. Среди идей, которые вскоре начнут реализовывать в разных уголках региона, - благоустройство источников. 
Особое внимание сейчас уделяют наведению порядка возле  мест захоронения и мемориалов, посвященных жертвам Великой Отечественной войны. Эти работы завершат в начале мая. 

 

 
 
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Облагораживают  памятники, игровые и спортивные площадки, озеленяют территории. Кстати, работать максимально эффективно помогает обратная связь. Инициативы...
 
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