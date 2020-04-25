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Чемпионат Нидерландов по футболу завершён досрочно
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Нидерландов по футболу завершён досрочно, победителя и команд, пониженных в классе, не будет.
В Лигу чемпионов на следующий сезон попадают «Аякс» и АЗ, в Лигу Европы – «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II». На момент приостановки чемпионата Нидерландов первое место занимал «Аякс», набрав 56 очков в 25 матчах. Вторым шел АЗ, имея столько же очков, но команда уступала амстердамцам по дополнительным показателям.
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Чемпионат Нидерландов по футболу завершён досрочно, победителя и команд, пониженных в классе, не будет. В Лигу чемпионов на следующий сезон попадают «Аякс» и АЗ, в...
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