Источник материала: ОНТ

Чемпионат Нидерландов по футболу завершён досрочно, победителя и команд, пониженных в классе, не будет.

В Лигу чемпионов на следующий сезон попадают «Аякс» и АЗ, в Лигу Европы – «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II». На момент приостановки чемпионата Нидерландов первое место занимал «Аякс», набрав 56 очков в 25 матчах. Вторым шел АЗ, имея столько же очков, но команда уступала амстердамцам по дополнительным показателям.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram