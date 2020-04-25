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Порядок нужен везде
25.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В день республиканского субботника жители аг. Трокели, д. Бастуны, работники бастунского сельсовета и водители ООО «Трокели» трудились на уборке кладбища в аг. Трокели.
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В день республиканского субботника жители аг. Трокели, д. Бастуны, работники бастунского сельсовета и водители ООО «Трокели» трудились на уборке кладбища в аг....
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