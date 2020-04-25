«Е-доставка» вернула заказы «день в день» и снизила порог для пенсионеров

«Е-доставка» снизила до 25 рублей минимальную сумму заказа для пенсионеров от 75 лет и инвалидов. Интернет-гипермаркет также увеличил число рейсов и возобновил доставку «сегодня на сегодня». Всем белорусам советуют воздержаться от необязательных поездок в большие выходные.

«Е-доставка» расширила штат и увеличила возможное количество доставок. На сайте вновь появилась возможность совершить заказ «Сегодня на сегодня», добавилась и опция заказа на 2 дня вперед. Свободное время доставки возникает в течение дня.

«Большие выходные мы предлагаем белорусам провести дома. Мы расширили штат и резко увеличили количество временных интервалов для доставки, так что уже в большие выходные будет гораздо проще сделать заказ в удобное для себя время. Своим родителям можно оформить бесконтактную доставку и тем самым оградить от лишних контактов. Лучше пока остаться дома и приготовить любимое блюдо дома, чтобы поберечь себя, свою семью и медиков, которые борются с пандемией», – советует директор «Е-доставки» Юрий Бутурля.

Появилась и новая льгота: минимальная сумма заказа для инвалидов всех трех групп и пенсионеров от 75 лет снижена до 25 рублей. Людям с ограниченными возможностями также доступна дополнительная скидка в 5% на все товары. Тем самым в «Е-доставке» хотят поддержать людей из зоны риска, чтобы те берегли здоровье и оставались дома.

«Доставка на 25 рублей глубоко убыточная и не покрывает даже зарплат работников. Но важно сейчас помочь пожилым людям и инвалидам, чтобы они не рисковали своим здоровьем и выходили на улицу только ради прогулки на свежем воздухе», – отмечает Юрий Бутурля.

Чтобы оформить заказ с использованием льготы, нужно после авторизации перейти в раздел «Оставить отзыв или претензию» и выбрать в качестве темы «Задать вопрос». В окошке «Сообщение» можно оставить заявку на получение льготы и прикрепить фото паспорта и пенсионного удостоверения, либо удостоверения инвалидности (с двух сторон). Дети могут сделать это за родителей.

Спрос на доставку продуктов в Беларуси вырос в апреле на четверть. Сейчас белорусам развозят более 130 тонн продуктов в день – на 30 тонн больше, чем раньше. В процесс вовлечено свыше 2300 человек. В марте «Е-доставка» взяла к себе 200 человек, а в апреле, как ожидается, прирастет еще на 500 человек. Среди них – работники сферы общепита, пострадавшие от коронакризиса.