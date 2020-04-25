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В Брестской области ввели четвертый - предпоследний - класс пожароопасности

25.04.2020 18:40 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ходить в лес запретили во всей Брестской области. В регионе ввели четвертый - предпоследний - класс пожароопасности. Основная причина возгораний - человеческий фактор. 

Как следят за нарушителями и охраняют лес от пожаров - узнала  Мария Тройнич. Такого местные лесники не помнят: земля настолько сухая, что больше похожа на пыль. Несмотря на весеннюю прохладу, во всей Брестской области ввели четвертый - предпоследний -  класс пожароопасности. Усложняет ситуацию и ветреная погода. Момент - и огонь разносится на несколько километров. Следить за ситуацией в лесу помогает современная техника. В лесничествах Брестского района ведут видеомониторинг. Пожар камера видит на расстоянии 15 километров. Программа устанавливается на любой планшет или смартфон. Поэтому наблюдать за массивами можно с любой точки, где есть интернет

Подробнее о масштабах пожара узнать можно при помощи дрона. Он подбирается поближе, чтобы рассмотреть пожар с овсех ракурсов еще до приезда спасателей. Охраняют лес и по старинке: лесники копают земляные полосы вдоль трасс и делают ежедневные обходы. Остальным же ходить в лес строго запрещено. Во всей области. 

За один день лесник объезжает и обходит 500 гектаров леса. Задача - не только увидеть и потушить пожар, но и наказать тех, кто нарушает запрет. Максимальный штраф - около 500 рублей.  По словам специалистов, возгорание может произойти даже от осколка стекла, брошенного на землю.

Если пожароопасная обстановка достигнет пика - пятого класса - лесники начнут дежурить круглосуточно. Сотрудники МЧС уже перешли на усиленный вариант несения службы и работают без выходных. Спасатели ходят по паркам, населенным пунктам и объясняют: в большинстве лесных пожаров лежит человеческий фактор.

Сейчас лесам очень нужна влага. Как только в регионе пройдет хороший дождь, запреты снимут. А пока всех призывают беречь природу. 

 
 
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Ходить в лес запретили во всей Брестской области. В регионе ввели четвертый - предпоследний - класс пожароопасности. Основная причина возгораний - человеческий...
 
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