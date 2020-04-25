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На Долгобродской Samand сбил вышедшего из трамвая ребенка

25.04.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 25 апреля в Минске легковушка сбила ребенка, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, 26-летний водитель Samand ехал по улице Долгобродской со стороны Уральского переулка в направлении переулка Козлова и сбил 11 летнего мальчика, который вышел из трамвая на обозначенном остановочном пункте.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. После осмотра мальчика отпустили домой.

В ГАИ напомнили, что водители должны остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. После осмотра мальчика отпустили домой.
 
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