С 1 мая увеличится размер бюджета прожиточного минимума

Источник материала: ОНТ

В Министерстве труда и соцзащиты утвердили размер прожиточного минимума с 1 мая по 31 июля в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, передает БЕЛТА.

Бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br246,78, что на 2,9 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля.

Размеры БПМ для трудоспособного населения составит Br275,48, для пенсионеров – Br187,22, студентов – Br237,3, детей в возрасте до трех лет – Br158,94, детей от 3 до 6 лет – Br217,84, детей от 6 до 18 лет – Br265,2.

Фото: БЕЛТА

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