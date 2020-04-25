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Обслуживание карточек одного из банков временно ограничат

25.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на 27 апреля будет ограничено обслуживание карточек БПС-Сбербанка в связи с переходом на собственный процессинг

При этом от обладателей карт каких-либо действий не потребуется. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в финансово-кредитной организации.

В указанное время будут недоступны операции по картам банка, включая операции в Интернете, p2p-транзакции, обслуживание в магазинах, инфокиосках и банкоматах. Ограничения коснутся работы мобильного и интернет-банка для физлиц.


После основного этапа перехода до 16:30 27 апреля станут последовательно подключать отдельные платежи и сервисы. В это время могут быть недоступны пополнение счетов, погашение кредитов через ЕРИП, не исключены временные отказы в авторизациях по картам Mastercard и Visa при совершении операций в Интернете, за рубежом или на чужих устройствах. Переводы на карты других банков через устройства БПС-Сбербанка будут ограничены по 10 мая.

Подробнее с изменениями в работе карт данного банка 26-27 апреля можно ознакомиться на его официальном сайте.
 
Теги: Минск
 
 
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В ночь на 27 апреля будет ограничено обслуживание карточек БПС-Сбербанка в связи с переходом на собственный процессинг
 
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