Обслуживание карточек одного из банков временно ограничат

сообщили в финансово-кредитной организации. При этом от обладателей карт каких-либо действий не потребуется. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в финансово-кредитной организации.





В указанное время будут недоступны операции по картам банка, включая операции в Интернете, p2p-транзакции, обслуживание в магазинах, инфокиосках и банкоматах. Ограничения коснутся работы мобильного и интернет-банка для физлиц.









После основного этапа перехода до 16:30 27 апреля станут последовательно подключать отдельные платежи и сервисы. В это время могут быть недоступны пополнение счетов, погашение кредитов через ЕРИП, не исключены временные отказы в авторизациях по картам Mastercard и Visa при совершении операций в Интернете, за рубежом или на чужих устройствах. Переводы на карты других банков через устройства БПС-Сбербанка будут ограничены по 10 мая.





Подробнее с изменениями в работе карт данного банка 26-27 апреля можно ознакомиться на его официальном сайте.



