Обошли Францию: IIHF опубликовала обновленный рейтинг хоккейных сборных

Имея в активе 2 545 баллов, белорусская националка переместилась с 14-й на 13-ю позицию, опередив сборную Франции. Лидирует, как и прежде, Канада.

Обновленный рейтинг IIHF:

1.Канада — 3 470;

2.Россия — 3 400

3.Финляндия — 3 345

4.Швеция — 3 325

5.Чехия — 3 200

6.США — 3 140

7.Германия — 3 090

8.Швейцария — 3 060

9.Словакия — 2 835

10.Латвия — 2 810

11.Норвегия — 2 765

12.Дания — 2 685

13.Беларусь — 2 545

14.Франция — 2 540

15.Италия — 2 480

16.Казахстан — 2 420

Напомним, из-за отмены первенства мира по хоккею в Швейцарии ближайший официальный международный турнир с участием сборной Беларуси состоится только в августе. С 27 по 30 августа в Братиславе белорусы в финале олимпийской квалификации поспорят за единственную путевку на Игры-2022 с дружинами Словакии, Австрии и Польши, пишет