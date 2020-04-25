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Обошли Францию: IIHF опубликовала обновленный рейтинг хоккейных сборных
Источник материала: Партизан
В обновленном рейтинге Международной федерации хоккея сборная Беларуси поднялась на одну строчку
Имея в активе 2 545 баллов, белорусская националка переместилась с 14-й на 13-ю позицию, опередив сборную Франции. Лидирует, как и прежде, Канада.
Обновленный рейтинг IIHF:
1.Канада — 3 470;
2.Россия — 3 400
3.Финляндия — 3 345
4.Швеция — 3 325
5.Чехия — 3 200
6.США — 3 140
7.Германия — 3 090
8.Швейцария — 3 060
9.Словакия — 2 835
10.Латвия — 2 810
11.Норвегия — 2 765
12.Дания — 2 685
13.Беларусь — 2 545
14.Франция — 2 540
15.Италия — 2 480
16.Казахстан — 2 420
С полным рейтингом при желании можно ознакомиться
Напомним, из-за отмены первенства мира по хоккею в Швейцарии ближайший официальный международный турнир с участием сборной Беларуси состоится только в августе. С 27 по 30 августа в Братиславе белорусы в финале олимпийской квалификации поспорят за единственную путевку на Игры-2022 с дружинами Словакии, Австрии и Польши, пишет
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В обновленном рейтинге Международной федерации хоккея сборная Беларуси поднялась на одну строчку
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