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Ведущую «Орла и решки» лишили звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии

25.04.2020 19:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал Glamour лишил певицу и ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко звания «Женщина года». Об этом говорится в Instagram-аккаунте издания, сообщает Lenta.ru.


Изображение: reginatodorenko / instagram.com

«За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению», — говорится в заявлении редакции. В журнале отметили, что Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour и подчеркнули, что любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо.

Как сообщалось ранее, телеведущую затравили за слова о домашнем насилии в интервью Peopletalk на YouTube. Пользователи сети указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв.

Тодоренко допустила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

 
 
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ользователи сети указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв.
 
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