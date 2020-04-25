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Храним зимние вещи: почему не стоит использовать кожуру цитрусовых от моли
Источник материала: СТВ
Пуховикам, шубам и свитерам пора в шкафы. Но только при правильном уходе ваша одежда прослужит вам и в следующую зиму. Как хранить зимние вещи и какое средство выбрать от моли, рассказали в программе
Алёна Корецкая, стилист, имидж-психолог:
Если вы будете соблюдать все эти правила, они будут идеально выглядеть в будущем сезоне.
Я соединяю два предмета брючного костюма воедино и вешаю его в наш пакет.
Нашей задачей является обезопасить нашу одежду от появления моли. И, конечно, самыми лучшими средствами для этого будут аэрозоли либо «Антимоль».
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Пуховикам, шубам и свитерам пора в шкафы. Но только при правильном уходе ваша одежда прослужит вам и в следующую зиму. Как хранить зимние вещи и какое средство...
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