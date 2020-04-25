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Избавиться от щитовки на растениях? Сложно, но можно
Источник материала: СТВ
Обнаружили липкий налёт на комнатном растении? Возможно, на нём завелась щитовка. Как спасти растение, рассказали в программе
Елена Макаревич, садовод:
Как с ней можно попытаться побороться? От неё не так просто избавиться, потребуется приложить некоторые усилия, если вы хотите сохранить дома это растение.
Но это были только подготовительные меры. Основной удар по щитовке можно сделать только инсектицидами. Это опрыскивание растений и пролив под корень.
То есть концентрация должна быть разная для этих двух процедур. Все эти манипуляции надо повторить дней через 10, 2-3 раза. И ваши растения будут здоровы.
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Обнаружили липкий налёт на комнатном растении? Возможно, на нём завелась щитовка. Как спасти растение, рассказали в программе «Плюс-минус». Елена Макаревич,...
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