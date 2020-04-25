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Избавиться от щитовки на растениях? Сложно, но можно

25.04.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Обнаружили липкий налёт на комнатном растении? Возможно, на нём завелась щитовка. Как спасти растение, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Макаревич, садовод:
Часто на комнатных растениях хозяйки могут увидеть непонятный липкий налёт. А оказывается, что это очень распространённый вредитель – щитовка.

Избавиться от щитовки на растениях? Сложно, но можно

Как с ней можно попытаться побороться? От неё не так просто избавиться, потребуется приложить некоторые усилия, если вы хотите сохранить дома это растение.

Во-первых, это растение надо изолировать. Для начала обрезаем наиболее поражённые листья или побеги. Затем протираем листья спиртом.

Избавиться от щитовки на растениях? Сложно, но можно

Но это были только подготовительные меры. Основной удар по щитовке можно сделать только инсектицидами. Это опрыскивание растений и пролив под корень.

Мы используем «Актару». Для опрыскивания мы на 1 литр воды добавили 1,2 грамма вещества, а для полива – на 10 литров воды 1,2 грамма вещества.

То есть концентрация должна быть разная для этих двух процедур. Все эти манипуляции надо повторить дней через 10, 2-3 раза. И ваши растения будут здоровы.

Люди в материале: Елена Макаревич

 
 
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Обнаружили липкий налёт на комнатном растении? Возможно, на нём завелась щитовка. Как спасти растение, рассказали в программе «Плюс-минус». Елена Макаревич,...
 
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