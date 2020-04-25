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«Представьте Президента на трибуне сегодня. И что он может сказать?» Александр Лукашенко о том, почему Послание отложено на некоторое время
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Среди тем: причины переноса обращения к парламенту и народу страны, когда пройдут президентские выборы, без чего не может быть ни суверенитета, ни независимости Беларуси и почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.
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Анна Пыж, корреспондент ОНТ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот, представьте Президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Может быть, а вот если будет так, то будет так, а если этак, так будет по-иному. Но иначе не скажешь. Я задавал много вопросов, и вы это слышали: что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто. И не потому, что здесь что-то новое для мира, еще раз повторяю, и что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому.
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«Представьте Президента на трибуне сегодня. И что он может сказать?» Александр Лукашенко о том, почему Послание отложено на некоторое время
Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем принял и Александр Лукашенко. ...
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