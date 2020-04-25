ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женщина четыре года прожила в самолете и стала знаменитой

25.04.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина четыре года прожила в самолете и стала знаменитой

Американка обустроила жилище на борту самолета в штате Миссисипи, США, и прославилась, пишет The Sun.

Женщина по имени Джо Энн Уссери выкупила выведенный из эксплуатации пасажирский авиалайнер Boeing 727 в 1994 году за $2 тысячи.

Уссери создала из лайнера жилище после того, как ее дом был разрушен во время метели. Она рассказала, что для того, чтобы все переобустроить внутри, в том числе провести водоснабжение и отопление, ей понадобилось $30 тысяч.


Ванную сделали в туалете самолета, а багажные отсеки использовались для хранения вещей. Более того, в самолете был джакузи, полноценная кухня с духовкой и посудомоечной машиной. Женщина также отметила, носовая часть лайнера разместилась над озером, чтобы создать иллюзию полета.

«Мой 27-летний самолет является лучшим домом в мире. В нем есть все, что люди хотят иметь в своем жилище: телефон, кондиционер и стиральная машина», — рассказала владелица. По ее словам, в самолете любят проводить время ее внуки и друзья.  

В издании The Sun добавили, что женщина прожила в самолете четыре года, а сейчас он открыт для туристов. За это время Джо Энн Уссери побывала на нескольких шоу, дала огромное количество  интервью, благодаря чему прославилась на весь мир.

Фото: Gettyimages

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американка обустроила жилище на борту самолета в штате Миссисипи, США, и прославилась, пишет The Sun. Женщина по имени Джо Энн Уссери выкупила выведенный из...
 
Новости дня
Новости разные
 
85 белорусов вылетели из Гоа чартерным рейсом «Белавиа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика