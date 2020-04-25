Женщина четыре года прожила в самолете и стала знаменитой

Источник материала: ОНТ

Американка обустроила жилище на борту самолета в штате Миссисипи, США, и прославилась, пишет The Sun.

Женщина по имени Джо Энн Уссери выкупила выведенный из эксплуатации пасажирский авиалайнер Boeing 727 в 1994 году за $2 тысячи.

Уссери создала из лайнера жилище после того, как ее дом был разрушен во время метели. Она рассказала, что для того, чтобы все переобустроить внутри, в том числе провести водоснабжение и отопление, ей понадобилось $30 тысяч.





Ванную сделали в туалете самолета, а багажные отсеки использовались для хранения вещей. Более того, в самолете был джакузи, полноценная кухня с духовкой и посудомоечной машиной. Женщина также отметила, носовая часть лайнера разместилась над озером, чтобы создать иллюзию полета.

«Мой 27-летний самолет является лучшим домом в мире. В нем есть все, что люди хотят иметь в своем жилище: телефон, кондиционер и стиральная машина», — рассказала владелица. По ее словам, в самолете любят проводить время ее внуки и друзья.

В издании The Sun добавили, что женщина прожила в самолете четыре года, а сейчас он открыт для туристов. За это время Джо Энн Уссери побывала на нескольких шоу, дала огромное количество интервью, благодаря чему прославилась на весь мир.

Фото: Gettyimages

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