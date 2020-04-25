«Я через стены слышала крики и детский плач»: Анна Седокова рассказала о домашнем насилии

Источник материала: ОНТ

Высказывания ведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии взбудоражили весь интернет. Певица Анна Седокова не смогла остаться в стороне от обсуждений. В Instagram она написала пост на эту тему.

Седокова заявила, что никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Она рассказала о том, как в детстве стала очевидцем сцен домашнего насилия.

Анна призналась, что ее с сетрой воспитывала только мама, их отец бросил семью. «Я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить», — написала певица.

Седокова напомнила, что в 21 год ушла от мужа-абьюзера, но была осуждена за это, в том числе собственной мамой. «Вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали», — поделилась певица.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» подчеркнула, что женщина – это, прежде всего, личность и она может быть счастливой и без мужчины рядом.

«Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть», — резюмировала исполнительница.

Напомним, что накануне украинская телеведущая Регина Тодоренко высказалась на тему домашнего насилия, из-за чего поднялся громкий скандал. Сегодня издание Glamour лишили ее титула «Женщины года».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram