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Японские СМИ: Ким Чен Ын в вегетативном состоянии

25.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее считалось, сообщает Fox News со ссылкой на японские СМИ.




Как сообщил японский журнал Shukan Gendai , состояние здоровья северокорейского лидера серьезно ухудшилось после посещения некой сельской местности в апреле. После этого он подвергся процедуре стентирования и оказался в вегетативном состоянии, передает японские СМИ со ссылкой на источник из медицинской команды, лечившей лидера Северной Кореи.

Напомним, что ранее телеканал CNN сообщил о серьезном ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. При этом в Южной Корее данное сообщение опровергли, заявив, что лидер КНДР, как и прежде, исполняет свои обязанности. Однако сегодня утром Reuters сообщило, что в КНДР для помощи в лечении Ким Чен Ына направились китайские медики.
 
 
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Состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее считалось, сообщает Fox News со ссылкой на японские СМИ.
 
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