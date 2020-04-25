Японские СМИ: Ким Чен Ын в вегетативном состоянии













Как сообщил японский журнал Shukan Gendai , состояние здоровья северокорейского лидера серьезно ухудшилось после посещения некой сельской местности в апреле. После этого он подвергся процедуре стентирования и оказался в вегетативном состоянии, передает японские СМИ со ссылкой на источник из медицинской команды, лечившей лидера Северной Кореи.





Напомним, что ранее телеканал CNN сообщил о серьезном ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. При этом в Южной Корее данное сообщение опровергли, заявив, что лидер КНДР, как и прежде, исполняет свои обязанности. Однако сегодня утром Reuters сообщило, что в КНДР для помощи в лечении Ким Чен Ына направились китайские медики.



