|
Японские СМИ: Ким Чен Ын в вегетативном состоянии
Источник материала: Партизан
Состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее считалось, сообщает Fox News со ссылкой на японские СМИ.
Как сообщил японский журнал Shukan Gendai , состояние здоровья северокорейского лидера серьезно ухудшилось после посещения некой сельской местности в апреле. После этого он подвергся процедуре стентирования и оказался в вегетативном состоянии, передает японские СМИ со ссылкой на источник из медицинской команды, лечившей лидера Северной Кореи.
Напомним, что ранее телеканал CNN сообщил о серьезном ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. При этом в Южной Корее данное сообщение опровергли, заявив, что лидер КНДР, как и прежде, исполняет свои обязанности. Однако сегодня утром Reuters сообщило, что в КНДР для помощи в лечении Ким Чен Ына направились китайские медики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее считалось, сообщает Fox News со ссылкой на японские СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)