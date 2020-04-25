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Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Михаилом Гуцериевым: Лучше 10 КТ для того, чтобы диагностировать пневмонию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что планирует оснастить поликлиники КТ (компьютерными томографами), которые применяются для диагностики пневмонии.
Этот вопрос Президент Беларуси обсудил в телефонном разговоре с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Кадры беседы опубликованы в
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По окончании разговора Президент пояснил, что хочет «в каждый район Минска, в поликлинику поставить (подобное оборудование - прим.ред.), и тогда мы закроем это нижнее звено. В больницах у нас хватает».
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Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Михаилом Гуцериевым: Лучше 10 КТ для того, чтобы диагностировать пневмонию
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что планирует оснастить поликлиники КТ (компьютерными томографами), которые применяются для диагностики...
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