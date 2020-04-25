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Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Михаилом Гуцериевым: Лучше 10 КТ для того, чтобы диагностировать пневмонию

25.04.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что планирует оснастить поликлиники КТ (компьютерными томографами), которые применяются для диагностики пневмонии.   

Этот вопрос Президент Беларуси обсудил в телефонном разговоре с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Кадры беседы опубликованы в Telegram-канале «Пул первого».  

Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Михаилом Гуцериевым: Лучше 10 КТ для того, чтобы диагностировать пневмонию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР, а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом.  

По окончании разговора Президент пояснил, что хочет «в каждый район Минска, в поликлинику поставить (подобное оборудование - прим.ред.), и тогда мы закроем это нижнее звено. В больницах у нас хватает».  

Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Михаилом Гуцериевым: Лучше 10 КТ для того, чтобы диагностировать пневмонию

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Гуцериев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что планирует оснастить поликлиники КТ (компьютерными томографами), которые применяются для диагностики...
 
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