Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Михаилом Гуцериевым: Лучше 10 КТ для того, чтобы диагностировать пневмонию

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что планирует оснастить поликлиники КТ (компьютерными томографами), которые применяются для диагностики пневмонии.

Этот вопрос Президент Беларуси обсудил в телефонном разговоре с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Кадры беседы опубликованы в Telegram-канале «Пул первого» .





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР, а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом.

По окончании разговора Президент пояснил, что хочет «в каждый район Минска, в поликлинику поставить (подобное оборудование - прим.ред.), и тогда мы закроем это нижнее звено. В больницах у нас хватает».





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