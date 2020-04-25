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25 апреля в рамках ЧБ по футболу прошли три матча. Итоги игрового дня

25.04.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается 6-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 апреля в расписании турнира значилось три матча.     

25 апреля в рамках ЧБ по футболу прошли три матча. Итоги игрового дня

Мозырская «Славия» принимала футбольный клуб «Минск». Гости из столицы оказались сильнее – 3:1 и тем самым прервали трехматчевую серию поражений.  

А вот «Городея» сегодня распрощалась со своей победной серией: на домашнем стадионе «сахарники» уступили БАТЭ – 0:2. В составе борисовчан отличились Станислав Драгун и Антон Сарока. Завершением этого игрового дня станет матч между действующим чемпионом страны ФК «Динамо-Брест» и солигорским «Шахтером».  

25 апреля в рамках ЧБ по футболу прошли три матча. Итоги игрового дня

26 апреля в рамках 6-го тура пройдут еще три игры, они и закроют этот раунд. Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет футбольный клуб «Слуцк».   

Люди в материале: Станислав Драгун, Антон Сарока

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается 6-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 апреля в расписании турнира значилось три...
 
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