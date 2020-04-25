Брестчане расчищали на субботнике забытый парк и обсуждали его перспективы

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще одной точкой республиканского субботника, в который включились брестчане, стал пустующий сквер в центре города. Когда-то он был частью военного госпиталя, ликвидированного еще в начале «нулевых». Парк оказался в запустении. Нынешнее руководство города решило изменить ситуацию.





В работу включились не только сотрудники горисполкома и коммунальных служб, но и общественность, молодежь Бреста. Место для жителей центра знаковое, как с исторической, так и с экологической точек зрения. Через военный госпиталь еще с Советских времен прошли сотни тысяч военнослужащих, оставив добрую память о профессиональном медперсонале на всю жизнь. Кроме того, именно эта часть центра города нуждается в зеленой рекреации, и новый сквер стал бы глотком свежего воздуха для горожан. Увы, пока что сквер зарос бурьяном и превратился в место для посиделок маргинальных личностей.





Дело в том, что когда-то лечебница представляла собой единый ансамбль. В нескольких зданиях размещались поликлиника, госпитальные отделения, столовая, хранилища, гаражи. В центре как раз и размещался парк, который оказался отсеченным, так как часть строений была передана различным организациям, а часть снесена. Аллеи, пожарный водоем, деревья до сих пор были скрыты от глаз забором, территория пустела.









На субботнике кипела работа. Разбирались завалы мусора, вырубался сухостой. У забора выросла целая гора из опавших веток. Не обошлось и без тяжелых «ленинских» бревен. Работали с задором, соблюдая двухметровую дистанцию, благо, места хватало всем. И, самое главное, обсуждали перспективы сквера, который должен получить вторую жизнь. В чем будет его «фишка»? Отдать его под скейт-парк? Или, подобно тому, как сделали в городском саду, обратиться к истории? Председатель горисполкома, Александр Рогачук , пообещал рассмотреть любое предложение, а так же обозначил, что здесь будет незыблимым:

- Мы хотим быть последовательны в своих действиях. Но это не значит, что нужно делать что-то очень быстро, тем более в спорных моментах. Концептуально: тут будет зона отдыха. Красивая, облагороженная территория, где люди смогут отдыхать. А название и концепция пока в стадии проработки. Есть разные предложения. От банального «Молодежный сквер» со скейт-парками, до сложных идей, например «Интендантский» или «Госпитальный» сквер, которые имеют под собой исторический подтекст. Нужно продолжать работу, искать золотую середину. Очевидно одно, что аллеи будут сохранены, со стороны улицы забор преобразуем и будет два входа. Возможно, если горожане изъявят желание, здесь появится капличка.





Напомнил председатель горисполкома и об информации от краеведов, которые рассказали, что до войны, в польские времена, здесь стоял бронетанковый батальон. Может, есть смысл упомянуть и эту страницу истории, но каким образом? К слову, возвращаясь к медицинской тематике, Александр Рогачук сам предложил еще один вариант: «Сквер здоровья». А еще призвал неравнодушных брестчан активнее участвовать в благоустройстве этой территории:

- Жаль, что многочисленные желающие поухаживать за городскими территориями, не пришли сюда. На расстоянии двух метров друг от друга тут можно было спокойно поработать. Сделать еще один зеленый уголок города чище.





Горисполком ждет от жителей города предложений по перспективам развития сквера. И убедительная просьба, критикуя озвученные предложения, выдвигать свои. К слову, именно благодаря общественным обсуждениям, родилась концепция городского сада, который восстановили после почти 80-летнего запустения, и открыли в прошлом году к 1000-летию города. Кстати там тоже не раз проводили субботники.