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«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На субботник 25 апреля в Беларуси вышли правительство и госорганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные власти, трудовые коллективы благоустраивали парки и историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовили к летнему сезону детские лагеря. Кто и где сегодня трудился?
Субботний марафон прежде других подхватила Администрация Президента. Ее сотрудники (всего более двух десятков человек) помогали «Минскзеленстрою» благоустраивать территорию возле стадиона «Динамо». Общими усилиями высадили 17 деревьев и полтысячи кустарников.
Потрудился на свежем воздухе сегодня и секретариат Совета Республики. На 20 туй стало больше в парке около гостиницы «Пекин». Выбранное место символично, ведь высаженные деревья будут символизировать дружбу белорусского и китайского народов.
Привычные кабинеты на свежий воздух сменило и правительство. В Копыльском районе премьер-министр Сергей Румас и его заместители высаживали деревья. 2,5 гектара молодого леса – задел на будущее и вклад в общее дело.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Активно к рабочему выходному подключились и сотрудники Президентского спортивного клуба во главе с председателем центрального совета Дмитрием Лукашенко. Для трудового десанта они выбрали, конечно, спортивный объект. Но сегодня все-таки отдали предпочтение экологическому марафону. Высаживали деревья и облагораживали территорию.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Под знаком «эко» прошел субботник и у депутатов. Парк Тивали уже несколько лет подряд благодаря их усилиям прирастает молодыми насаждениями – кленами, березами, липами, ивами. Через пару лет они дополнят образ нового физкультурно-оздоровительного комплекса.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Лоск на земле сегодня наводили также сотрудники Следственного комитета. В центральном аппарате внимание уделили уборке помещений и зданий, подготовке автомобилей к сезону и облагораживанию аллеи, высаженной в 2019 году во дворе.
Трудовой марафон поддержали сотрудники органов внутренних дел. В частности, правоохранители заложили аллею памяти. И теперь она украшает набережную Свислочи и увековечивает подвиг сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
А это уже Витебщина, агрогородок Бычиха – малая родина главы МЧС Беларуси. Именно поэтому Владимир Ващенко вместе с коллегами благоустраивал территорию у здания нового аварийно-спасательного поста. Объект построили всего за год на пустыре. Здесь уложили современное покрытие на волейбольной площадке. В подарок местным жителям – зона для занятий воркаутом и небольшой фонтан.
С боевым настроем к субботнику приступили и в Вооруженных Силах. Под пристальным вниманием марафона чистоты в год 75-летия Победы мемориалы и памятники, места боевой и воинской славы. Вооружившись инвентарем, военнослужащие очищали территорию от листвы, до блеска натирали постаменты – это небольшой вклад в большую историю ратного подвига.
Евгений Берцевич, курсант Военной академии Беларуси:
Не остался без внимания и комплекс «Курган Славы». Здесь обновлены информационные стенды, отремонтированы ступени, приведена в порядок территория. У монумента работали около 100 человек – аппарат Федерации профсоюзов Беларуси. Они помогали в подготовке возведения стелы. На ней скоро появится легендарная «Катюша», которую отреставрировали к 9 Мая.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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В субботнике приняли участие и 40 тысяч человек из системы потребкооперации. Большинство трудились на рабочих местах, обслуживая сельчан. Работало 6 тысяч торговых точек и 700 автолавок. И везде меры предосторожности – с антисептиками и масками. Причем последние собственного производства, изо льна. Раньше шили шубы, теперь – столь нужный атрибут одежды. Всего потребкооперация изготовила уже 250 тысяч штук.
Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха Белкоопсоюза:
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Участники субботника отмечали: это традиция, которая тесно связана с историей нашей страны. И отказываться от нее нельзя. И правда, такое количество участников это мнение лишь подтверждает.
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«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник
Новости Беларуси. На субботник 25 апреля в Беларуси вышли правительство и госорганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные...
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