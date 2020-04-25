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«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

25.04.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На субботник 25 апреля в Беларуси вышли правительство и госорганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные власти, трудовые коллективы благоустраивали парки и историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовили к летнему сезону детские лагеря. Кто и где сегодня трудился?

Материал Дмитрия Бояровича.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Субботний марафон прежде других подхватила Администрация Президента. Ее сотрудники (всего более двух десятков человек) помогали «Минскзеленстрою» благоустраивать территорию возле стадиона «Динамо». Общими усилиями высадили 17 деревьев и полтысячи кустарников.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Потрудился на свежем воздухе сегодня и секретариат Совета Республики. На 20 туй стало больше в парке около гостиницы «Пекин». Выбранное место символично, ведь высаженные деревья будут символизировать дружбу белорусского и китайского народов.

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«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Привычные кабинеты на свежий воздух сменило и правительство. В Копыльском районе премьер-министр Сергей Румас и его заместители высаживали деревья. 2,5 гектара молодого леса – задел на будущее и вклад в общее дело.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня активно жители республики приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, порядка 2,3 млн человек участвовало. Работали в различных местах. Это приведение в порядок населенных пунктов, благоустройство, посадка леса. Всего собрано, перечислено порядка 8,7 млн рублей.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Активно к рабочему выходному подключились и сотрудники Президентского спортивного клуба во главе с председателем центрального совета Дмитрием Лукашенко. Для трудового десанта они выбрали, конечно, спортивный объект. Но сегодня все-таки отдали предпочтение экологическому марафону. Высаживали деревья и облагораживали территорию.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Половину средств, заработанных на республиканском субботнике, направят на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также реконструкцию и благоустройство историко-культурных ценностей по всей стране. Остальные деньги пойдут на строительство музейного квартала при Национальном художественном музее в Минске, а также реконструкцию братского захоронения около деревни Олы в Гомельской области.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Под знаком «эко» прошел субботник и у депутатов. Парк Тивали уже несколько лет подряд благодаря их усилиям прирастает молодыми насаждениями – кленами, березами, липами, ивами. Через пару лет они дополнят образ нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это был практически пустырь. И, конечно же, сегодня впечатляет этот парк. Здесь сделано очень многое. Сегодня мы видим такой очень уютный уголок для отдыха населения зеленые газоны, дорожки, детские и спортивные площадки.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Лоск на земле сегодня наводили также сотрудники Следственного комитета. В центральном аппарате внимание уделили уборке помещений и зданий, подготовке автомобилей к сезону и облагораживанию аллеи, высаженной в 2019 году во дворе.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Трудовой марафон поддержали сотрудники органов внутренних дел. В частности, правоохранители заложили аллею памяти. И теперь она украшает набережную Свислочи и увековечивает подвиг сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

А это уже Витебщина, агрогородок Бычиха – малая родина главы МЧС Беларуси. Именно поэтому Владимир Ващенко вместе с коллегами благоустраивал территорию у здания нового аварийно-спасательного поста. Объект построили всего за год на пустыре. Здесь уложили современное покрытие на волейбольной площадке. В подарок местным жителям – зона для занятий воркаутом и небольшой фонтан.

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«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

С боевым настроем к субботнику приступили и в Вооруженных Силах. Под пристальным вниманием марафона чистоты в год 75-летия Победы мемориалы и памятники, места боевой и воинской славы. Вооружившись инвентарем, военнослужащие очищали территорию от листвы, до блеска натирали постаменты – это небольшой вклад в большую историю ратного подвига.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Евгений Берцевич, курсант Военной академии Беларуси:
Данный монумент является частью нашей истории, нашего наследия. Убирая данные места, мы отдаем дань памяти тому, что сделали наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Не остался без внимания и комплекс «Курган Славы». Здесь обновлены информационные стенды, отремонтированы ступени, приведена в порядок территория. У монумента работали около 100 человек – аппарат Федерации профсоюзов Беларуси. Они помогали в подготовке возведения стелы. На ней скоро появится легендарная «Катюша», которую отреставрировали к 9 Мая.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это, без преувеличения, легенда Великой Отечественной войны. И это та боевая машина, которая принимала участие во всех знаковых сражениях и большой вклад внесла в Великую Победу.

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В субботнике приняли участие и 40 тысяч человек из системы потребкооперации. Большинство трудились на рабочих местах, обслуживая сельчан. Работало 6 тысяч торговых точек и 700 автолавок. И везде меры предосторожности – с антисептиками и масками. Причем последние собственного производства, изо льна. Раньше шили шубы, теперь – столь нужный атрибут одежды. Всего потребкооперация изготовила уже 250 тысяч штук.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха Белкоопсоюза:
В течение трех дней мы переформатировали наше производство и стали выпускать специальные повязки для бытовой защиты населения. Это льняные маски, которые достаточно комфортны в носке. Они двухслойные, дополнительные складки создают удобство в носке, и они многоразовые.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Участвуя в этом, я считаю, государственном мероприятии, мы вносим значительный вклад и в благоустройство, и в обслуживание населения, что дает нам право говорить, что система живет, трудится в обычном режиме, соблюдая те требования, которые на сегодняшний день предъявляет для нас ситуация.

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Участники субботника отмечали: это традиция, которая тесно связана с историей нашей страны. И отказываться от нее нельзя. И правда, такое количество участников это мнение лишь подтверждает.

Люди в материале: Владимир Кухарев, Дмитрий Боярович, Владимир Андрейченко, Евгений Берцевич, Михаил Орда, Ирина Козырева, Валерий Иванов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На субботник 25 апреля в Беларуси вышли правительство и госорганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные...
 
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