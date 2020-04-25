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Пенсии вырастут с 1 мая

25.04.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси с 1 мая 2020 вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ) на Br6,91 до Br246,78. Повышение предусмотрено опубликованным в субботу постановлением Минтруда и соцзащиты № 38.

В соответствии с действующим порядком, одновременно с изменением БПМ пропорционально пересматриваются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, пишет interfax.by

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля 2020 года.

Предыдущий раз БПМ менялся с 1 февраля 2020 года, тогда он вырос на Br8,04 рубля до Br239,87.
 
 
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В Беларуси с 1 мая 2020 вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ) на Br6,91 до Br246,78. Повышение предусмотрено опубликованным в субботу постановлением Минтруда и...
 
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