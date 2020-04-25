|
Пенсии вырастут с 1 мая
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 1 мая 2020 вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ) на Br6,91 до Br246,78. Повышение предусмотрено опубликованным в субботу постановлением Минтруда и соцзащиты № 38.
В соответствии с действующим порядком, одновременно с изменением БПМ пропорционально пересматриваются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, пишет
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля 2020 года.
Предыдущий раз БПМ менялся с 1 февраля 2020 года, тогда он вырос на Br8,04 рубля до Br239,87.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 мая 2020 вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ) на Br6,91 до Br246,78. Повышение предусмотрено опубликованным в субботу постановлением Минтруда и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)