Пенсии вырастут с 1 мая

interfax.by В соответствии с действующим порядком, одновременно с изменением БПМ пропорционально пересматриваются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, пишет





Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля 2020 года.





Предыдущий раз БПМ менялся с 1 февраля 2020 года, тогда он вырос на Br8,04 рубля до Br239,87.



