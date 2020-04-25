|
Гуцериев спешит на помощь? Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Соответствующий вопрос глава государства обсудил по телефону с бизнесменом Михаилом Гуцериевым
Кадры разговора обнародованы Telegram-каналом "Пул первого",
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)
"Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы. - Прим. БЕЛТА), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию. Это нам нужнее. Все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом", - сказал по телефону глава государства.
Закончив разговор, он пояснил сопровождавшим его, что хочет в каждый район Минска в поликлинику поставить еще подобное оборудование. "И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает", - сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуцериев спешит на помощь? Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы
Президент Беларуси рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Соответствующий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)