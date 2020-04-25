Гуцериев спешит на помощь? Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы

сообщает БЕЛТА. Кадры разговора обнародованы Telegram-каналом "Пул первого",БЕЛТА.









Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)





"Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы. - Прим. БЕЛТА), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию. Это нам нужнее. Все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом", - сказал по телефону глава государства.





Закончив разговор, он пояснил сопровождавшим его, что хочет в каждый район Минска в поликлинику поставить еще подобное оборудование. "И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает", - сказал Лукашенко.



