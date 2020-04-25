Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко рассказал о планах оснастить столичные поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Этот вопрос Президент обсудил по телефону с российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым. Кадры разговора опубликовали в Telegram-канале «Пул первого», передает БЕЛТА.

«Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию. Все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все» — сказал по телефону Глава государства.

После разговора Лукашенко пояснил, что хочет, чтобы в каждом районе Минска в поликлинике стояло подобное оборудование.

«И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает», — сказал Президент.

Фото: © Виталий Невар/ТАСС

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