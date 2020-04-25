Давид-Городок после аварии на Чернобыльской АЭС считался «грязным» районом, но теперь город живёт и полноценно работает

Источник материала: ОНТ

Иногда вместо тысячи слов учёных гораздо важнее услышать простых людей. Тех, кто вырос и живёт там, где ещё недавно это казалось невозможным. На карте Беларуси всё ещё есть красные точки. Но с каждым годом они тускнеют или исчезают вовсе. Давид-Городок – одна из таких точек. Её можно и не заметить, если не смотреть вниз карты, на юг к границе с Украиной.

Когда случился Чернобыль, Нине Сафроновне было 46. Новость о том, что город накрыло радиоактивное облако и нужно уезжать, прозвучала, как гром средь ясного неба. К своей земле у полешуков отношение особое: она хоть и требует забот, зато одаривает щедро.

Нина Шепетько: «У меня была корова и порося. И такое волнение, такой страх, что это не сказать, но прошло. Может, 11 часов ночи, она нам позвонила, председатель, и сказала, что отбой, решили, что не вместимся, решили, будем ждать дальше».

Пять кюри означали высокую степень заражённости. Что загрязнения точечные, выяснилось позже. Решили не уезжать. Сначала радиации боялись, а потом привыкли. Пережить трудности помогал юмор – ещё одна особенная черта полешуков.

И в свои 80 Нина Сафроновна не сидит без работы, разводит цветы, двадцать соток огород, а вечером на рыбалку. Этим промыслом в Давид-Городке занимались испокон веков. Правда, уже несколько лет на берегу только женщины. За большим уловом мужчины едут на Припять.

Горынь сильно обмелела. Раньше здесь водились огромные сомы, сегодня улов небольшой. Но куда важнее быть в гармонии с природой, она во все времена спасала полешуков.

Хореограф Анна Александровна родом из Ольман, это на границе с Украиной. Училась в Москве, но получив образование, вернулась в родные края.

Большое искусство в небольшом уездном городке сразу поглотило местных малышей. Стать на пуанты, кажется, мечта каждого. Сценическое искусство осваивают 80 учеников, желающих гораздо больше – помещений в местном доме культуры уже не хватает.

Ближе к вечеру город наполняется ароматом хлеба. На местном заводе время выпечки, чтобы успеть к утру свежую продукцию развести по торговым точкам. Приготовленный по собственной технологии хлеб уже много лет – повод для гордости, а не беспокойства. Используют местную муку и богатый полезными веществами солод. Вся продукция проходит лабораторный контроль, его подтверждают и зарубежные партнеры. Солод из полесской глубинки поставляют в Украину, Чехию, Финляндию.

За рецептуры и качество хлеба отвечает Тамара Ровкач. Главный технолог на хлебозаводе, старожил. К её мнению прислушиваются. После института могла построить карьеру в столице, но вернулась. Как раз грянул Чернобыль. Сегодня говорит, это большой опыт.

Спустя годы многое изменилось, последствия Чернобыля научились минимизировать, появились новые технологии возделывания культур, да и земли на Полесье стали чище. Обмелевшая Горынь вместе с дождевой водой унесла в своих водах опасные вещества – так объясняют прогресс учёные. Последние 10 лет Давид-Городок считается чистой территорией.

Живёт в Давид-Городке всего-то шесть тысяч человек. За годы после Чернобыля выросло новое поколение – потомки тех, кто не стал уезжать. Хорошо это или плохо – вопрос до сих пор открытый. Ответ на него каждый полешук находит сам для себя.

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