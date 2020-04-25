Посадить плодовые деревья правильно. Рубрика «УДачный гид»

Источник материала: ОНТ

Собственный плодовый сад – мечта любого садовода-огородника, и весна - самое время, чтобы заняться его закладкой.

Посадка молодых деревьев - очень ответственная и кропотливая задача, входит в тройку задач вместе с «построить дом и вырастить сына». И от того как, когда и где это будет сделано, зависит качество и количество плодов.

Почему выбирать надо не «вершки, а корешки» и что делать, чтобы сад радовал урожаем, выяснял наш «УДачный гид». Подробности в видео:









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