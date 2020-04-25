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«Он просто дал ребенку новую жизнь»: Инспектор ГАИ спас 10-летнюю девочку в Слуцком районе

25.04.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Он просто дал ребенку новую жизнь»: Инспектор ГАИ спас 10-летнюю девочку в Слуцком районе

«Моя милиция меня бережёт» даже если в ситуации не наблюдается криминальной подоплёки. Это теперь уж точно знают в небольшом агрогородке под Слуцком. Инспектор ГАИ приехал на вызов и, между делом, спас жизнь 10-летней девочке. 

Теперь уж «кто там неправильно припарковался» местные и не упомнят, зато история неожиданного спасения у всех на слуху. Как и то, что пасхальная булка – не всегда благодать. 

История, вроде как, банальнее не придумаешь. Мать Софии и предположить не могла, что через считанные минуты после выхода из дома дочь окажется между жизнью и смертью. Но так оно зачастую и бывает.

Ирина Дубовик, мама Софии: «В этот день ничего не предвещало беды. Ребенок пришел домой, взял пасхальный кулич и вышел на улицу. Через пару минут раздался звонок: «Твоей дочери плохо». Я выбежала, передумала все, но никак не могла предположить, что ребенок подавился».

И дело тут не только в том, что кулич встал поперёк горла – дыхание перекрыли ещё и ненароком выпавшие брекеты.

София Карчмит: «Я подавилась, начала кашлять, потом упала на колени, держалась, опиралась об землю руками, меня начали все соседи трясти».

Только всё это не помогало. Стечение обстоятельств, которое могло стать роковым, а в итоге стало счастливым. Да и то, только потому, что в этот же двор на стандартный вызов о нарушении правил парковки приехал инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов. Пока спорил с автолюбителями, заметил весь этот сыр-бор.

После случившегося инспектор как ни в чём не бывало продолжил разбираться с парковкой. Да и от последующих комментариев скромно отказался, мол, на службе и не такое бывает. Зато мать спасённой на слова благодарности не скупится с того момента и по сей день.

Ирина Дубовик, мать девочки: «Я даже не успела его отблагодарить, всех слов благодарности не хватит в этом мире, что он сделал для нас. Он просто дал ребенку возможность жить и новую жизнь. Спасибо ему большое, низкий поклон».

Кстати, на следующий день у Софии был уже настоящий день рождения – ей исполнилось 11. Хотя какой из них считать настоящим – в семье до сих пор спорят. Историю эту впору закончить словами «вот такие пироги», но более уместно, видимо, «вот такие куличи». Ведь в итоге всё хорошо вышло.


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«Моя милиция меня бережёт» даже если в ситуации не наблюдается криминальной подоплёки. Это теперь уж точно знают в небольшом агрогородке под Слуцком. Инспектор...
 
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