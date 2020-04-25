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Что общего у полесского села Ленин с вождём мирового пролетариата?

25.04.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что общего у полесского села Ленин с вождём мирового пролетариата?

Мы говорим «субботник» – подразумеваем «Ленин». У многих белорусов и сегодня это устойчивая ассоциация. Традиционно акция проходит в 20-х числах апреля, ближе ко дню рождения вождя мирового пролетариата. Ему на неделе стукнуло 150! Известная фамилия, точнее псевдоним, снова на слуху. Кстати, откуда ж взялся Ленин? Сам Владимир Ильич так и не объяснил. До революции на карте планеты было единственное селение с названием Ленин.


Каждый день Ильича начинался со звонка в секретариат и вопроса: «Кому я сегодня нужен?». Здесь и сейчас Ленин – это всё! Полный тёзка полесского агрогородка. «Живёт» в центре с 1979-го – комфортно. Скульптуру из гипса постоянно серебрят.

Не было ни Ленина, ни Леннона (тем более), когда появились наши ленинцы. 1568-й – год рождения местечка, или штетла. Ухаживают толокой за могилами на еврейском кладбище. Откуда у Ильича были деньги на революцию? Таки здешние спонсоры помогли. Псевдоним –благодарность. Разное говорят.    

Людмила Таненя, директор Ленинского историко-краеведческого музея: «Если кратко, то, конечно, не сложно. Жил в наших местах пан. Родилась девочка, которую назвали Лена. Усадьба вся, которая принадлежала отцу, должна была перейти в наследство Лене. «То чей маёнток? Ленин маёнток!». Так и остался Ленин. Есть ещё, что от ленной системы. Лен – земельный участок в Средние века».

А ещё ходит легенда, второе я будущему вождю пролетариата, обеспечил один предприимчивый земляк. Продал Ульянову липовый паспорт. Сам Ленин о связях с Лениным умолчал. Сегодня редкий повод перелистать полное собрание сочинений. «Учится, учится и учится» – классика. Это классно.  

Ленинцы по-прежнему трудятся по-ленински. Везде, как завещал Ильич, образцовый порядок. Хотя вечно на мехдворе любого сельхозпредприятия найдётся, что перебрать. Срочный ремонт техники. Посевная идёт. Кстати, именно при основателе государства рабочих и крестьян собран первый трактор страны Советов.

Сергей Шпанько, управляющий отделением «Ленинское» сельхозпредприятия «Люденевичи»: «Кажется, каждый день смотришь за территорией, но все равно через неделю, через две, получается, какой-то недостаток: кто-то что-то положил, кто-то не так поставил. Проводим на фермах субботники и в мастерских»

Остаётся вспомнить – инициатором первого субботника в 1919-ом стал бригадир слесарей. Выше всяких похвал порядок на земле за этим забором. Ленинский лозунг «Дворцы – народу!» в Ленине сегодня стал былью для птиц. Смастерили кормушки медработники.

Ленин призывал «взять почту, телефон, телеграф». Объекты стратегического значения. Сегодня на этот адрес приходят газеты, письма. Порой в графе «куда» – Ленино. Есть такой городок (некогда «Романово») в Слуцком районе, соседнем с Житковичским. Своим именем истинные ленинцы (ныне их 630) гордятся.

Первый ленинский субботник – ровно век назад. Это был «праздник освобождённого труда». Символом великого почина стало бревно, которое потом обросло слухами. Мол, Ильич нёс один. Такой 50-летний терминатор. И вообще, оно было надувное. А всё же тяжёлое. Понесли!

Американец спрашивает у нашего человека: «А что такое субботник?». В ответ: «День, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за остальными!». Это, конечно, анекдот. Кому он, субботник, сегодня нужен? Всем тем, кто хочет красиво жить. По-ленински.

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Мы говорим «субботник» – подразумеваем «Ленин». У многих белорусов и сегодня это устойчивая ассоциация. Традиционно акция проходит в 20-х числах апреля, ближе ко...
 
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