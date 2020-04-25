Флешмоб #никто_не: работники музеев, библиотек, театров оригинально отреагировали на отсутствие посетителей

Источник материала: ОНТ

В любой непонятной ситуации придумай флешмоб. Работники сферы культуры по всему миру сейчас скучают. Гул затих, подмостки опустели. И некогда шумные залы непривычно наполняет атмосфера грусти. Одним словом, печально. Так вот, люди искусства устроили скучающий флешмоб. Пишут всякое, размещают в социальных сетях и соревнуются в оригинальности.





В парке у оперного слышны только птицы, а в афише целый месяц отмен. Теперь театр начинается не с вешалки, а с поста охраны, где уже несколько недель на месте все ключи от Большого.

А на сцене готовят премьеру. Режиссёрский дебют примы Оксаны Волковой должен был состояться накануне, второй показ проходил бы сегодня вечером. Декорации готовы, и их всё равно проверяют, хотя премьера перенесена на ноябрь. В оркестровой яме пусто, софиты не горят и молчат.

Но самая грустная сцена – в зрительном зале. Каждый день – 1188 пустых мест.

Татьяна Александрова, начальник службы маркетинговых коммуникаций Большого театра Беларуси: «У нас было столько планов до конца сезона. Выпустить несколько премьер, подготовить и провести фестивали любимые. В ближайшее время они не состояться, но театр, конечно, работает над тем, чтобы, когда зрители придут в эти залы, показать им большое количество новых спектаклей».

В пустом музее Янки Купалы особая атмосфера. Пока сотрудники работают с научными материалами, за ними словно следит дух поэта, который, говорят, особенно задумчив без посетителей.

Для гостей, которые обязательно вернуться в музей, подготовили новый экспонат, подходящий времени, – личный градусник Купалы. Известно, что классик часто обращался к врачам. Подробности обязательно расскажут, как только будет кому.

Центральная Гомельская библиотека одной из первых присоединилась к скучающему флешмобу. Забавные таблички придумывали всем коллективом.

Марина Новикова, сотрудник Центральной городской библиотеки им.А.И.Герцена (Гомель): «Мы хотели напомнить о себе и показать, что даже, несмотря на ситуацию, мы продолжаем работать для вас в режиме онлайн. Мы есть в социальных сетях, вы можете посмотреть наши выставки виртуально».

В виртуальный режим перешёл и столичный музей миниатюр – страна мини. Посетителей здесь не принимают уже месяц. Шутят, что больше всех на входе скучает зубр Валера, которого так часто путали с кем-то другим.

Но самая большая ирония скрыта, пожалуй, не в зале, где, будучи единственным гостем, можно часами рассматривать детали, а в фотозоне, где раньше заканчивалось одно интересное приключение.

Ирония, шутки, милые истории и добрые улыбки в ответ. Сейчас это совсем немногое, что может сделать каждый, чтобы на несколько секунд отвлечься от новостей. Наша сегодняшняя действительность уже история – так пусть на память о ней останутся только хорошие фотографии.

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