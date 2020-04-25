В Минске легковушка сбила школьника, выходившего из трамвая

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль сбил школьника, который выходил из трамвая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Наезд произошел на улице Долгобродской со стороны переулка Уральского. Мальчик 2009 года рождения выходил из трамвая на остановке.

Бригада скорой помощи доставила школьника в РНПЦ. После осмотра врача его отпустили домой.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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