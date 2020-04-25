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«Пока не катастрофично». Тренер Бреста - о 14-м месте «Динамо» после шести туров
Источник материала: Tut.by
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук во время онлайн-конференции после матча с «Шахтером» (0:2) в шестом туре прокомментировал низкое 14-е место команды, рассказал о травме Максима Витуса, которого унесли на носилках и вообще о травмах в команде.
Это худший старт брестского «Динамо» со времен прихода в команду Александра Зайцева с большими деньгами.
— 14-е место в чемпионате после шести туров. Как так?
— Неприятно. Понятно, все теряют очки. Но старт важен для всех. Пока не катастрофично. Все в наших руках. Неприятно, но некритично.
— Какая травма у Витуса?
— Еще до игры его беспокоило колено. Надеемся, все обойдется.
— Вас пугает большое количество травм в команде?
— Сложно сказать. Беспокоит то, что много мышечных повреждений — разбираемся в причинах. Надеюсь, придем к правильным решениям и сделаем верные выводы.
— Лаптев провел хороший матч, но он продолжает не забивать. Как с этим бороться?
— Беспокоит то, что атакующая группа игроков не забивает. Ребята опытные. Справятся. Все-таки моменты имеются.
— В среду ответный матч Кубка Беларуси против «Шахтера». Готовитесь?
— Это отдельный турнир. Понятное дело, будем готовиться. Все решится в Солигорске.
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«Динамо» так плохо начинало чемпионат Беларуси в 2015 году.
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