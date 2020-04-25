Источник материала: Виртуальный Брест

В центральном матче 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" обыграли в гостях брестское "Динамо" с результатом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.





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Игра в Бресте началась с натиска хозяев поля, но оборона гостей во главе с бывшим голкипером динамовцев Александром Гутором справилась со всеми атаками. Горняки постепенно перехватили инициативу, и на 25-й минуте провели острую контратаку по левому флангу, после которой защитник брестчан Максим Витус срезал мяч в свои ворота. Пропустив мяч, чемпионы страны снова пошли вперед и не раз могли сравнять счет, но мяч в ворота не шел. После перерыва игра шла на встречных курсах, хозяева очень хотели отыграться, однако пропустили второй мяч. На 67-й минуте встречи передачу Игоря Ивановича с правого фланга атаки замкнул Виталий Лисакович. В оставшееся время динамовцы имели несколько отличных моментов для взятия ворот, но не использовали их. В среду, 29 апреля "Шахтер" примет брестчан в Солигорске в ответном полуфинальном поединке Кубка Беларуси. В первой игре "Динамо" выиграло на своем поле с результатом 2:0.





Результаты других матчей 6-го тура: "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Славия" (Мозырь) - "Минск" - 1:3, "Городея" - БАТЭ (Борисов) - 0:2.

Заключительные поединки состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина" (Бобруйск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Положение команд: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - по 10 очков, "Динамо" (Минск), "Минск", "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Неман", "Шахтер" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.