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Тренер «Шахтера» рассказал, за счет чего удалось впервые в сезоне обыграть брестское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб лучше узнает белорусский чемпионат, не отказывается от ромба, хвалит Николу Антича, верит в камбэк в ответном кубковом матче против Бреста и вспоминает, как его украинская команда вытаскивала игры с грандами.
Об этом тренер говорил на пресс-конференции после победного матча в Бресте, где его коллектив впервые в сезоне обыграл «Динамо». Слова тренера приводит
— С «Динамо-Брест» всегда приятно играть. Команда — чемпион, классная команда. До этого мы проиграли им дважды — в Суперкубке и в первом матче Кубка. Поэтому, я ребятам говорил, что нужно наконец-то собраться и отдать долги, нужно выходить и сражаться — что они и сделали.
А так, хорошая игра со стороны обеих команд. Сегодня мы забили два гола, сегодня победители — мы. Больше всего я рад за ребят, за коллектив, что мы наконец-то выиграли. Потому что те ничьи и поражения — это не правильно было.
Если посмотреть инстат, мы на первом месте по контролю мяча, по ударам, а забить не могли. Сегодня забили, чему я рад.
— Сегодня вы впервые сыграли с двумя опорными полузащитниками-разрушителями.
— Вторую игру уже.
— Почему вы решили выбрать именно такую формацию?
— Белорусский чемпионат учит. У нас все 16 команд сзади строятся вдесятером и ждут ошибку, чтобы наказать. Что нам все время и доставалось. Я тоже решил играть надежнее сзади и искать шансы впереди.
Тем более, есть хорошие скоростные фланговые футболисты, есть игроки, которые могут обыграть один в один и сделать решающую передачу или нанести решающий удар.
— Это значит, что система с ромбом отходит на второй план?
— Почему? Нет. Сейчас только выздоровел Антич и я сразу его поставил. Но наконец-то появилось два достаточно быстрых фланговых защитника, которые любят атаковать и умеют обороняться.
Все еще впереди. Плюс, сейчас у нас есть потери по травмированным. В первую очередь, мы думали сегодня об очках. Мы на 13-м месте были… А сейчас мы взяли три очка, которые нам позволят не отставать сильно от лидеров.
Если мы и дальше будем относится к своей тренировочной работе и играм с таким же желанием, как сегодня, то все в наших руках и ногах.
— Насколько вам не хватало Антича? Насколько он сейчас пришелся ко двору и усилил команду?
— Я не хочу кого-то одного выделать. Я люблю, когда команда — это одно целое. Есть у нас в заявке 25 человек — я доволен всеми. Ту подготовку, которую мы провели на сборах, ту игру, которую мы там показывали… я думал, все будет хорошо.
Но вы видите, как оно бывает. Мы проанализировали хорошо игры, в которых уступили Бресту. Фактически мы проигрывали в первые 10−12 минут, когда они забивали быстрый гол и грамотно закрывались, а мы никак не могли вскрыть.
Сегодня мы немножко по-другому сыграли. У нас задача была не дать забить Бресту, а наоборот — поймать свой шанс и забить гол. И уже им надо будет раскрываться. У нас было много шансов, когда 3 в 2, 4 в 2 выбегали. К сожалению, не реализовали.
— На позиции «десятки» сегодня сыграл Юрий Кендыш. Насколько вы довольны тем, как он сыграл в этой позиции?
— Нормально. Юра и в чемпионате Молдовы играл в этой роли. У нас, видите, Диасамидзе заболел, Лулаку получил травму, Политевич пропускал из-за карточк. У «Динамо-Брест» была похожая ситуация. Здесь, считаю, в равных условиях были.
— Вы не комментировали перевод Сергея Матвейчика в дубль.
— Это дело клуба. Не хочу выносить сор из избы. Скажу лишь, что это мое решение — я его принял. Жизнь покажет. У каждого футболиста всегда есть шанс. Пусть работает, а там — жизнь покажет.
— Сегодня много атак было в зоне между Веретило и Юзепчуком. Это специально нарабатывалось?
— Я понимал, что не будут играть два основных центральных защитника. Веретило хороший футболист, но он все-таки больше крайний защитник. Хотя, мне говорили, у него и был опыт игры в центре обороны.
Поэтому, когда ты не играешь в этой роли долгое время, будут ошибки. Нет той сыгранности. Плюс, зная Виталика Лисаковича, он один в один легко может разобраться и решить. У него и в первом тайме были хорошие моменты.
— Этот матч перед ответным полуфиналом Кубка дает пищу для размышлений и задел для оптимизма?
— Скажу одно, 0:2 — неприятный счет. Но в любой игре есть шанс. Самое главное верить в него, выходить и сражаться.
Бывало в моей карьере мы и 0:3 проигрывали «Динамо» из Киева, но вырывали и играли 4:4. Бывало «Фейенорду» проигрывали 0:3, но вырывали. Футбол тем и интересен, что есть шансы всегда — надо выходить и сражаться до конца.
Хотя, конечно, преимущество есть на стороне «Динамо-Брест». Мы приложим максимум усилий, чтобы постараться нивелировать эту разницу. А там — как получится.
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Юрий Вернидуб лучше узнает белорусский чемпионат.
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