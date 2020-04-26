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Беларусь после Чернобыля: интервью с профессором Николаем Цыбулько

26.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь после Чернобыля: интервью с профессором Николаем Цыбулько

Среди главных событий недели не только юбилей Ленина. Есть и другая годовщина. Завтра календарь напомнит о самой страшной техногенной катастрофе нашего времени. Чернобыль. У каждого своя история того апрельского дня 1986-го. И масштаб трагедии некоторые смогли осознать лишь многие годы спустя. Сегодня, когда авария в Чернобыле не кажется такой близкой, пожалуй, главный вопрос – не как бороться с последствиями, а, скорее, как научиться с этим жить? Об этом поговорим с профессором Николаем Цыбулько.

Подробности – в видеоинформации.


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Среди главных событий недели не только юбилей Ленина. Есть и другая годовщина. Завтра календарь напомнит о самой страшной техногенной катастрофе нашего времени....
 
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