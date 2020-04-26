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«Пока не катастрофично». Тренер Бреста — о 14-м месте «Динамо» после шести туров

26.04.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук во время онлайн-конференции после матча с «Шахтером» (0:2) в шестом туре прокомментировал низкое 14-е место команды, рассказал о травме Максима Витуса, которого унесли на носилках и вообще о травмах в команде.

Это худший старт брестского «Динамо» со времен прихода в команду Александра Зайцева с большими деньгами.

«Пока не катастрофично». Тренер Бреста — о 14-м месте «Динамо» после шести туров

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— 14-е место в чемпионате после шести туров. Как так?

— Неприятно. Понятно, все теряют очки. Но старт важен для всех. Пока не катастрофично. Все в наших руках. Неприятно, но некритично.

— Какая травма у Витуса?

— Еще до игры его беспокоило колено. Надеемся, все обойдется.

— Вас пугает большое количество травм в команде?

— Сложно сказать. Беспокоит то, что много мышечных повреждений — разбираемся в причинах. Надеюсь, придем к правильным решениям и сделаем верные выводы.

— Лаптев провел хороший матч, но он продолжает не забивать. Как с этим бороться?

— Беспокоит то, что атакующая группа игроков не забивает. Ребята опытные. Справятся. Все-таки моменты имеются.

— В среду ответный матч Кубка Беларуси против «Шахтера». Готовитесь?

— Это отдельный турнир. Понятное дело, будем готовиться. Все решится в Солигорске.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 6 10
«Торпедо-БелАЗ» 5 10
ФК «Слуцк» 5 10
ФК «Витебск» 5 10
ФК «Городея» 6 9
«Энергетик-БГУ» 6 9
ФК «Минск» 6 9
«Ислочь» 5 9
«Динамо» (Минск) 6 9
«Неман» 6 8
«Шахтер» 6 8
«Славия» 6 7
«Рух» 5 7
«Динамо» (Брест) 6 7
ФК «Смолевичи» 6 3
«Белшина» 5 2

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук во время онлайн-конференции после матча с «Шахтером» (0:2) в шестом туре прокомментировал низкое 14-е место...
 
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