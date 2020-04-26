«Пока не катастрофично». Тренер Бреста — о 14-м месте «Динамо» после шести туров

Источник материала: Виртуальный Брест

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук во время онлайн-конференции после матча с «Шахтером» (0:2) в шестом туре прокомментировал низкое 14-е место команды, рассказал о травме Максима Витуса, которого унесли на носилках и вообще о травмах в команде.

Это худший старт брестского «Динамо» со времен прихода в команду Александра Зайцева с большими деньгами.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— 14-е место в чемпионате после шести туров. Как так?

— Неприятно. Понятно, все теряют очки. Но старт важен для всех. Пока не катастрофично. Все в наших руках. Неприятно, но некритично.

— Какая травма у Витуса?

— Еще до игры его беспокоило колено. Надеемся, все обойдется.

— Вас пугает большое количество травм в команде?

— Сложно сказать. Беспокоит то, что много мышечных повреждений — разбираемся в причинах. Надеюсь, придем к правильным решениям и сделаем верные выводы.

— Лаптев провел хороший матч, но он продолжает не забивать. Как с этим бороться?

— Беспокоит то, что атакующая группа игроков не забивает. Ребята опытные. Справятся. Все-таки моменты имеются.

— В среду ответный матч Кубка Беларуси против «Шахтера». Готовитесь?

— Это отдельный турнир. Понятное дело, будем готовиться. Все решится в Солигорске.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 6 10 «Торпедо-БелАЗ» 5 10 ФК «Слуцк» 5 10 ФК «Витебск» 5 10 ФК «Городея» 6 9 «Энергетик-БГУ» 6 9 ФК «Минск» 6 9 «Ислочь» 5 9 «Динамо» (Минск) 6 9 «Неман» 6 8 «Шахтер» 6 8 «Славия» 6 7 «Рух» 5 7 «Динамо» (Брест) 6 7 ФК «Смолевичи» 6 3 «Белшина» 5 2