Хойники. Командировка на месяц

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В первые дни чернобыльской трагедии в борьбу с невидимым врагом включились сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск, пожарные, курсанты, воины запаса. Неся службу в условиях сложной радиационной обстановки, без достаточных средств защиты, знаний и опыта, они являли собой действительно подлинный образец бескорыстного и самоотверженного служения Отечеству и людям.





Александр Викторович Юхнель — уроженец Несвижчины. Здесь живет и работает. Он — выпускник одной из Городейских школ, после окончания которой решил получить специальность механика. Учился в Марьиной Горке. В 1982 году был призван в армию. Служил в войсках ВДВ в Германии. Вернувшись на «гражданку», некоторое время работал в местном автокомбинате (сегодня — автопарк) по специальности. А позже решил связать свою судьбу с милицией.

С 1985 года приступил к службе в одном из подразделений областной Госавтоинспекции. Именно здесь через несколько лет ему, как и многим другим его сослуживцам, был дан приказ принять участие в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской атомной станции.





В ликвидации катастрофы и ее последствий принимали участие тысячи представителей самых разнообразных профессий. Отдавая должное мужеству и святому самопожертвованию всех этих людей, история тем не менее неопровержимо свидетельствует, что первыми из первых в той беспрецедентной, поистине апокалипсической схватке жизни и смерти были сотрудники МВД. Согласно статистике, основная часть работ была выполнена в 1986 — 1987 годах, в которых приняли участие примерно 240 000 человек. Среди них был и молодой парень, уроженец Несвижчины Александр Юхнель.

Летом 1987 года несколько машин ГАИ из столичного региона выехали в Хойникский район.

— На место мы добрались к обеду. Заселили нас в местную школу. Пустые коридоры и классы. Казалось, это нормально в период летних каникул. Но о том, что мы находимся в зоне отчуждения, напоминали пустынные улицы и пустующие дома населенного пунк-та. Здесь, в школе, когда-то, конечно, бурлила увлекательная жизнь ребят с шумными переменками, серьезными уроками и кружками по интересам. В большом спортивном зале — невостребованный спортинвентарь. Всё осталось без своих юных хозяев, которые вместе с семьями вынуждены были покинуть зараженную территорию, — делится Александр Викторович. И продолжает: — Мы заступали на 12-часовую смену. В двадцати километрах от места нашего проживания находились Хойники. Город с красивыми пейзажами у берегов живописной Припяти. На въезде в населенный пункт были организованы посты, где мы, сотрудники органов внутренних дел, и несли вахту. Работали посменно. Основной нашей задачей было осуществление контроля за транспортом. Если стрелка специального измерительного прибора показывала недопустимые цифры зараженности, отправляли машины на мойку, проводили дезактивационные работы, нужно было максимально предотвратить распространение радиации.





Во время отселения окружных деревень в этом и других близлежащих районах сотрудники милиции несли службу и по сохранности государственного, личного имущества граждан, поддерживали пропускной режим и общественный порядок.

На смену нам с собой выдавались пайки с консервами, тушенкой, всегда было достаточное количество минеральной воды.

Возвращаясь на место проживания, мы меняли служебную форму, на обычную одежду. Каждый день работала баня. Часы отдыха проводили в спортивном зале школы.

Так прошел месяц командировки…

Историей своей службы Александр Викторович делится спокойно. Отвечая на вопросы, восстанавливает события тех дней, которые, скорее всего, хотелось бы исключить из памяти. Это сегодня. Но тогда он был один из тех, кто достойно выполнил свой служебный долг перед жителями страны, участвуя в мероприятиях рядом с ядерным пеклом, пепел которого опустился на Беларусь. И случилось это в те дни, когда каждый радовался оживлению природы, очередной весне, 26 апреля…

На Минщине сотрудники ГАИ вернулись к прежним обязанностям. 23-летний Александр, как и другие молодые парни, строил новые планы. Впереди его ожидала заочная учеба в Академии МВД, получение юридического образования, а также — создание семьи, радость рождения детей.

А позже — еще один, казалось бы, неожиданный поворот в судьбе — служба в МЧС. Пять лет, начиная с 1995-го года, он был начальником поста № 14 военизированной пожарной службы д. Великая Липа отряда ВПС Несвижского района. После сокращения поста проходил службу на Несвижчине и в других районах Минщины.

— На сложные чрезвычайные ситуации приходилось выезжать. Наша команда не раз из задымленных помещений спасала людей. Разные пожары тушили. Но ни я, ни другие ребята никогда не могли смириться с гибелью детей по вине взрослых, — рассказывает мой собеседник.

Александр Викторович по-дружески и сегодня общается с теми, с кем приходилось стоять на страже безопасности жителей Несвижского района и разворачивать рукава пожарной машины, чтобы остановить беду. Есть ему что вспомнить с Геннадием Вальчиком и Владимиром Шубиным, Александром Гунько, Валерием Козелом и Станиславом Яськевичем. Помнят эти ребята и своего товарища Ивана Иркабаева…

Сегодня всё свободное время Александра Викторовича посвящено домашним делам и заботам. Семья Юхнель любит проводить время вместе. Побывали в Чехии, Польше, Венгрии. Супруги стараются сохранить свои традиции, поддерживают друг друга, гордятся успехами детей, радуются большим победам маленького внука.

Александр вместе с женой Мариной достойно воспитали сына и дочь, дали им образование. В настоящее время дети строят свои отношения на примере родителей, которые очень надеются, что всё у них в жизни сложится.

Житель Несвижчины Александр Викторович Юхнель, как и другие ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, ликвидаторы последствий на Чернобыльской АЭС, сегодня продолжает трудиться. На благо страны. На благо семьи, которая у Александра Викторовича теперь — на первом месте.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.