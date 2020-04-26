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Назван мотив крупнейшего в истории Канады убийства

26.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван мотив крупнейшего в истории Канады убийства

Мотивом крупнейшего в истории Канады убийства в Новой Шотландии стала ссора с девушкой, считают в канадской полиции. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что 51-летний канадец начал расстреливать людей после бегства его девушки. До этого мужчина напал на нее и связал, но ей удалось убежать. Полиция допускает, что преступник заранее запланировал массовое убийство.

В ходе допроса стало известно, что девушка ушла от мужчины 18 апреля вечером. Всю ночь она скрывалась в лесу, а в 6:30 позвонила по номеру экстренной помощи. К тому времени мужчина уже убил 13 человек.

Он переоделся в полицейскую форму и находился в машине, замаскированную под полицейскую. 19 апреля утром он убил еще девять человек. В тот же день он случайно застрелил еще одну женщину.

В результате стрельбы погибли 23 человека. Тела погибших нашли в 16 местах пяти населенных пунктов провинции Новая Шотландия.

Фото: © GlobalLookPress 

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Мотивом крупнейшего в истории Канады убийства в Новой Шотландии стала ссора с девушкой, считают в канадской полиции. Об этом сообщает Reuters. Ранее стало известно,...
 
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