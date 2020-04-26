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Электричество отключат в Солигорском районе.

26.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


21 апреля 2020 12:15 1833

Электричество отключат в Солигорском районе.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

В Солигорском районе 10 населенных пунктов в период с 20 по 24 апреля останутся без электричества.

Электричество отключат в Солигорском районе.

На этой неделе в некоторых населенных пунктах Солигорского района будет отключено электричество. Причина отключения — проведение плановых ремонтных работ.

Так, 20 апреля с 9.00 до 16.00 света не будет в деревне Первомайск на ул. Советской. Причина — замена провода и вводов.

21 апреля электричество отключат в г.п. Красная Слобода на ул. Жуковского, пер. Клинический, ул. Купалы и ул. Пограничная. Кроме этого, не повезет жителям деревни Новая Грамота, Новые Терушки и жителям поселка Чирвоная Долина. Электричество будет отсутствовать по причине замены провода.

23 апреля по аналогичной причине будет отключено электричество в деревне Груздово, Погост-2 и деревне Первомайск на улице Советской. Причина — замена провода.

24 апреля электричество будет отключено в деревне Вейно в связи с ремонтом ТП.

Источник: сайт agronews.com.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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21 апреля 2020 12:15 1833 Электричество отключат в Солигорском районе. ...
 
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