Электричество отключат в Солигорском районе.

На этой неделе в некоторых населенных пунктах Солигорского района будет отключено электричество. Причина отключения — проведение плановых ремонтных работ.



Так, 20 апреля с 9.00 до 16.00 света не будет в деревне Первомайск на ул. Советской. Причина — замена провода и вводов.



21 апреля электричество отключат в г.п. Красная Слобода на ул. Жуковского, пер. Клинический, ул. Купалы и ул. Пограничная. Кроме этого, не повезет жителям деревни Новая Грамота, Новые Терушки и жителям поселка Чирвоная Долина. Электричество будет отсутствовать по причине замены провода.



23 апреля по аналогичной причине будет отключено электричество в деревне Груздово, Погост-2 и деревне Первомайск на улице Советской. Причина — замена провода.



24 апреля электричество будет отключено в деревне Вейно в связи с ремонтом ТП.

