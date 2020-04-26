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Электричество отключат в Солигорском районе.
26.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 апреля 2020 12:15 1833
Электричество отключат в Солигорском районе.
В Солигорском районе 10 населенных пунктов в период с 20 по 24 апреля останутся без электричества.
На этой неделе в некоторых населенных пунктах Солигорского района будет отключено электричество. Причина отключения — проведение плановых ремонтных работ.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 апреля 2020 12:15 1833 Электричество отключат в Солигорском районе. ...
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