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СМИ: Оперировавший Ким Чен Ына хирург занервничал и затянул операцию в восемь раз

26.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врач, делавший операцию лидеру КНДР Ким Чен Ыну на сердце, очень сильно нервничал. Из-за этого она продлилась восемь минут вместо положенной одной, сообщает журналист японского издания "Сюкан Гэндай" Даисукэ Кондо со ссылкой на источник в китайских медицинских кругах.

СМИ: Оперировавший Ким Чен Ына хирург занервничал и затянул операцию в восемь раз
По словам журналиста, Ким Чен Ын почувствовал себя плохо во время одной из поездок по стране. Он схватился за сердце и упал. Сопровождавшие председателя медики сделали ему массаж сердца и доставили в ближайшую больницу.

В это время были срочно вызваны китайские специалисты, но северокорейские коллеги не рискнули ждать и решили самостоятельно провести операцию по установке стента в сердце. Отмечается, что это не слишком сложная операция, которая занимает около одной минуты. Тем не менее проводивший её хирург занервничал, так как у него не было опыта работы с такими полными пациентами, как Ким Чен Ын (председатель весит порядка 130 килограммов). В результате хирургическое вмешательство продолжалось восемь минут.

После операции Ким Чен Ын погрузился в вегетативное состояние, сообщает китайский источник японского журналиста. Прибывшие в КНДР китайские медики не смогли исправить ситуацию.

Напомним, о проблемах со здоровьем главы Северной Кореи 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции. В американских СМИ появилась информация о смерти Ким Чен Ына, однако она не была подтверждена официальными источниками. Позже глава Корейской ассоциации дружбы опроверг эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя, но не показали его. 
 
 
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Врач, делавший операцию лидеру КНДР Ким Чен Ыну на сердце, очень сильно нервничал. Из-за этого она продлилась восемь минут вместо положенной одной, сообщает...
 
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