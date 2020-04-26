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Под Минском выставлен на продажу дом в скандинавском стиле. Смотрите, как круто он выглядит

26.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большой участок у леса, асфальт, все коммуникации, рядом Минск. Еще более привлекательно такое предложение на рынке загородной недвижимости выглядит, если к участку прилагается стильный современный дом, с дизайнерским интерьером и даже мебелью. Как раз такой вариант есть в коттеджном поселке в Кучкунах. Рассказываем, что он собой представляет и сколько стоит.


Фото: АН «Этажи»

На сайте агентства недвижимости «Этажи» говорится: дом находится в тихом коттеджном поселке Кучкуны, в 29 километрах от МКАД по Гродненской трассе. К нему идет новая асфальтированная дорога. Участок у леса, 15 соток. По периметру он обнесен двухметровым деревянным забором, территория благоустроена. Весь двор выложен тротуарной плиткой, рядом с въездом на участок — монолитный бетонный навес на два автомобиля. Подпорная бетонная стена за террасой формирует грядки, на которых можно выращивать зелень. Для их полива есть система сбора дождевой воды в два колодца.


Владельцы планировали построить на заднем дворе баню, поэтому предусмотрительно подвели к месту будущей постройки электричество и водопровод.



Дом построен по индивидуальному проекту: его разработали белорусские архитекторы Игорь Петренко и Павел Левин. При проектировании они учли главные пожелания владельцев: строгий, лаконичный дизайн в скандинавском стиле, компактность. Общая площадь дома — 142,5 кв. м — этого более чем достаточно для проживания семьи из четырех человек.

Дом стоит на ленточном железобетонном фундаменте, который опирается на железобетонные сваи, забитые в землю на глубину 4,5 метра.


Стены сложены из газосиликатных блоков. Причем довольно необычным способом: блоки толщиной 30 и 20 см уложены на клей в два ряда таким образом, что в кладке нет вертикальных швов. Внутренние перегородки сделаны из кирпича.

Крыша утеплена, кровельное покрытие — гибкая черепица. Фасад оштукатурен и покрашен. Декоративные элементы сделаны из лиственницы.

Интерьер в доме выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в современном скандинавском стиле. Его разработала дизайнер Анастасия Климчук.


В интерьере использованы материалы высокого качества. Стены покрашены и декорированы панелями из МДФ. Полы в доме плиточные, с подогревом. На втором этаже уложена итальянская паркетная доска из дуба.


Панорамные окна в гостиной



Дом полностью готов к проживанию. В нем есть всё: мебель, сантехника, встроенная кухонная техника Whirlpool (посудомоечная машина, микроволновая печь, духовой шкаф, индукционная плита, встроенный холодильник). Есть даже аудиоподготовка для подключения «звук вокруг» внутри дома и на террасе.


Планировка также заслуживает внимания. На первом этаже находятся гостиная, совмещенная с кухней, санузел с душевой кабиной, гараж и топочная.


Под лестницей на второй этаж — кладовка.


На втором этаже есть общий холл, большая спальня, две детские комнаты, а также гардероб и ванная комната.




Дом отапливается электрическим котлом по тарифу 7 копеек за киловатт. Разрешенная к использованию мощность — 21 кВт. Для целей отопления и ГВС — 12 кВт, индукционная плита — 7 кВт, для бытового потребления — 2 кВт. У электрокотла есть «дублер» — твердотопливный котел длительного горения, который оборудован системой резервного электроснабжения. Кроме того, по границе участка проведен газ.


Первый этаж обогревается теплым полом, на втором этаже — теплый пол в холле и санузле. В спальнях же установлены радиаторы. На каждом из шести контуров теплого пола установлена система автоматического поддержания температуры, что позволяет экономить до 30% энергии.


Водоснабжение сейчас автономное: на участке есть своя скважина глубиной 64 метра, есть система фильтрации и станция обезжелезивания воды. Дом подключен еще и к центральной линии водоснабжения, проходящей по улице. После сдачи водопровода (планируется уже в этом году) необходимо будет просто переключить вентиль в колодце на участке.


Канализация также автономная: септик c трехступенчатой системой очистки с периодичностью откачки примерно раз в год.


Котельная

Владельцы позаботились о безопасности. Калитка оборудована видеодомофоном и кодовым замком, участок находится под видеонаблюдением (8 камер с передачей цветного изображения в HD качестве в реальном времени и с сохранением на сервер). Кроме того, дом ставится на сигнализацию (датчики на открытие дверей и окон, датчики движения) как снаружи, так и внутри.


Сейчас дом выставлен на продажу в связи с переездом владельцев в другую страну. За него просят (со всей мебелью и техникой) 930 тысяч рублей.

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Теги: Минск
 
 
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