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Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 мая

26.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) изменяется в Беларуси с 1 мая, соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты Беларуси включено в субботу в Национальный реестр.

Повышение величины с 1 мая регламентировано постановлением Минтруда №38 от 23 апреля 2020 года "Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах марта 2020 года". Бюджет прожиточного минимума достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля), сообщает Finance.tut.by.

Напомним, в прошлый раз БПМ поднимали с 1 февраля 2020 года, тогда рост показателя составил около 8,04 рубля.

Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья. Его часто путают с минимальной заработной платой, что неверно: это МЗП рассчитывается на основе бюджета прожиточного минимума.

Также бюджет прожиточного минимума учитывается при расчете большинства пенсионных выплат и социальных пособий – таким образом, эти выплаты будут увеличены соразмерно росту БПМ.
 
 
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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) изменяется в Беларуси с 1 мая, соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты Беларуси включено в субботу...
 
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