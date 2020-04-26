Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 мая

Finance.tut.by . Повышение величины с 1 мая регламентировано постановлением Минтруда №38 от 23 апреля 2020 года "Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах марта 2020 года". Бюджет прожиточного минимума достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля), сообщает





Напомним, в прошлый раз БПМ поднимали с 1 февраля 2020 года, тогда рост показателя составил около 8,04 рубля.





Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья. Его часто путают с минимальной заработной платой, что неверно: это МЗП рассчитывается на основе бюджета прожиточного минимума.





Также бюджет прожиточного минимума учитывается при расчете большинства пенсионных выплат и социальных пособий – таким образом, эти выплаты будут увеличены соразмерно росту БПМ.







