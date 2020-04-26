|
Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 мая
Источник материала: Партизан
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) изменяется в Беларуси с 1 мая, соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты Беларуси включено в субботу в Национальный реестр.
Повышение величины с 1 мая регламентировано постановлением Минтруда №38 от 23 апреля 2020 года "Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах марта 2020 года". Бюджет прожиточного минимума достигнет 246,78 рубля (будет увеличен на 6,91 рубля), сообщает
Напомним, в прошлый раз БПМ поднимали с 1 февраля 2020 года, тогда рост показателя составил около 8,04 рубля.
Бюджет прожиточного минимума – стоимость минимального набора благ и услуг, необходимая человеку для жизни и сохранения здоровья. Его часто путают с минимальной заработной платой, что неверно: это МЗП рассчитывается на основе бюджета прожиточного минимума.
Также бюджет прожиточного минимума учитывается при расчете большинства пенсионных выплат и социальных пособий – таким образом, эти выплаты будут увеличены соразмерно росту БПМ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) изменяется в Беларуси с 1 мая, соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты Беларуси включено в субботу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)