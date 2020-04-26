Как 15-летний Коля вместе с семьей разрабатывает трекер для профилактики коронавируса

Источник материала: Tut.by

В конкурсе социальных проектов Social Weekend участвует проект «Анти-вирус трекер» — это веб-приложение, персональный трекер учета рисков и действий по профилактике и повышению иммунитета во время пандемии с визуализацией состояния пользователя. Основный разработчик и лидер команды — 15-летний Коля Корнилов, который известен своими выступлениями перед сверстниками по IT-тематике и работой в командах стартапов. Поговорили с ним о продукте.



Коля вместе с «помощницей» работает над проектом. Фото из личного архива Коли Корнилова.

Мы уже писали про Колю ранее — в 13 лет он рассказывал нам, что такое биткоины и блокчейн, а в 14 стал преподавать для студентов-магистрантов Института бизнеса БГУ: Коля ассистировал тогда преподавателю — своему отцу Сергею Корнилову — на курсе «Технология блокчейн и ее приложения».

Теперь же он вместе с семьей разрабатывает мобильное приложение, которое позволяет оценивать свои действия в период пандемии для самоконтроля и самодисциплины.

— Наше приложение способствует профилактике вирусных заболеваний путем соблюдения гигиены и избавления от вредных привычек. Оценка производится в баллах (рейтинг баллов составлен по рекомендациям врачей-специалистов, в частности, доцента МАПО Анны Рубан), в текущем или накопительном режиме, то есть плюс-минус, — поясняет нам Коля. — «Анти-вирус трекер» — это персональный трекер учета рисков и действий по профилактике и повышению иммунитета с визуализацией вашего состояния. Он подсказывает, как максимально защититься и не заболеть.

Уникальность состоит в простоте и наглядности приложения, желании пользователя совершить полезное действие. Проще говоря, если ваш индикатор стал совсем красным за день, то вы что-то делали не так, а если зеленым — применяли все возможные меры защиты и профилактики.

Наша команда — семейная, называется #StartupFamTeam. Мы уже участвовали вместе в нескольких проектах, и у нас есть стартапы на основе блокчейн-технологий. Идея этого приложения возникла у нас во время мозгового штурма при подготовке к онлайн-хакатону #hackathome Imaguru. В этом проекте мне доверили роль тимлида (руководителя) команды и главного разработчика — я пишу код приложения и серверной части. В нашей команде еще есть бизнес-аналитик проекта и маркетолог.

Также при необходимости мы всегда можем обратиться к моим старшим братьям (один из них — юрист по международному праву, второй — разработчик ПО), привлечь к работе дизайнера, с которым мы сотрудничаем, отдельных разработчиков, получить консультации у медиков-профессионалов, которые владеют знаниями по инфекционным заболеваниям.







Коля подчеркивает, что это некоммерческий проект. Единственная цель команды — внести свой вклад в профилактику заболеваний.

— Но мы не беремся за самодиагностику, потому что это противоречит медицинским установкам. Может, в будущем мы используем разработанную платформу для масштабирования и других опций, тогда можно будет обсуждать бизнес-модель. Сейчас же не до этого, хотим скорее доработать и выпустить приложение для распространения, — говорит он. — Промежуточный вариант — бот — уже тестируется пользователями, которых сотни. И если наши советы, рекомендации, действия в боте кому-то помогут или заставят проявлять осторожность, соблюдать гигиену и заботиться о своем здоровье — это уже хорошо. После выпуска мобильного приложения мы рассчитываем на тысячи, десятки тысяч пользователей.



Пример, как выглядит бот «Anti-Virus-2020»

— Пока проект в разработке, но есть работающий прототип веб-приложения, который был отмечен на хакатоне призами «Фонда Добра» и компании GanttPro, — продолжает Коля. — Готовимся скоро выпустить версию мобильного приложения — сначала для открытого тестирования. А пока можно свободно пользоваться телеграм-ботом , в котором реализована часть функций по профилактике.