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Маск рассказал, когда начнется тестирование интернета Starlink
Источник материала: Партизан
Через шесть месяцев в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование интернета
Компания SpaceX планирует начать испытания системы спутникового интернета Starlink через три месяца. Об этом в Twitter сообщил основатель SpaceX Илон Маск, передает
Он отметил, что испытания спутникового интернета будут проводиться в регионах высоких широт.
По словам Маска, через три месяца в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование, а через шесть месяцев - открытое.
Напомним, 23 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников системы Starlink. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике.
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Через шесть месяцев в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование интернета
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