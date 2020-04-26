ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Маск рассказал, когда начнется тестирование интернета Starlink

26.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Через шесть месяцев в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование интернета




Компания SpaceX планирует начать испытания системы спутникового интернета Starlink через три месяца. Об этом в Twitter сообщил основатель SpaceX Илон Маск, передает РБК-Украина.

Он отметил, что испытания спутникового интернета будут проводиться в регионах высоких широт.

По словам Маска, через три месяца в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование, а через шесть месяцев - открытое.

Напомним, 23 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников системы Starlink. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Через шесть месяцев в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование интернета
 
Новости дня
Новости разные
 
Мезин, Салей, Копать, Калюжный, Цыплаков и Грабовский — шестерка лучших игроков сборной Беларуси по версии ИИХФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика