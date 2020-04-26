Маск рассказал, когда начнется тестирование интернета Starlink













РБК-Украина . Компания SpaceX планирует начать испытания системы спутникового интернета Starlink через три месяца. Об этом в Twitter сообщил основатель SpaceX Илон Маск, передает





Он отметил, что испытания спутникового интернета будут проводиться в регионах высоких широт.





По словам Маска, через три месяца в SpaceX планируют запустить закрытое бета-тестирование, а через шесть месяцев - открытое.





Напомним, 23 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников системы Starlink. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике.