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Фомину неделю, или Антипасху, празднуем 26 апреля
Источник материала: Партизан
Фоминой неделей называют следующее воскресенье после Светлого. В Евангелии от Иоанна (глава 20) рассказано, что Иисус в день Своего Воскресения явился ученикам. Но Фомы тогда не было с ними, и он усомнился в истинности слов других апостолов о том, что Христос воскрес. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».
Через восемь дней Иисус пришел снова и показал Фоме Свои раны: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующими». Убедившись, тот воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» На что последовал ответ Сына Божиего: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженные не видевшие и уверовавшие».
Праздник также поименован в церковном календаре как Антипасха. Название означает «напротив Пасхи» или «вместо Пасхи». Это последний день Светлой седмицы, как бы подытоживающий ее.
В день Антипасхи отмечают престольный праздник в минском храме Воскресения Христова (улица Гамарника, 29). Пять куполов символизируют Христа и 4 евангелистов. Не случайно и количество золоченых шариков на растяжках главного креста — их 12, по числу апостолов.
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Фоминой неделей называют следующее воскресенье после Светлого. В Евангелии от Иоанна (глава 20) рассказано, что Иисус в день Своего Воскресения явился ученикам. Но...
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