Фомину неделю, или Антипасху, празднуем 26 апреля









Через восемь дней Иисус пришел снова и показал Фоме Свои раны: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующими». Убедившись, тот воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» На что последовал ответ Сына Божиего: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженные не видевшие и уверовавшие».





Праздник также поименован в церковном календаре как Антипасха. Название означает «напротив Пасхи» или «вместо Пасхи». Это последний день Светлой седмицы, как бы подытоживающий ее.





В день Антипасхи отмечают престольный праздник в минском храме Воскресения Христова (улица Гамарника, 29). Пять куполов символизируют Христа и 4 евангелистов. Не случайно и количество золоченых шариков на растяжках главного креста — их 12, по числу апостолов.