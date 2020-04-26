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Фомину неделю, или Антипасху, празднуем 26 апреля

26.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фоминой неделей называют следующее воскресенье после Светлого. В Евангелии от Иоанна (глава 20) рассказано, что Иисус в день Своего Воскресения явился ученикам. Но Фомы тогда не было с ними, и он усомнился в истинности слов других апостолов о том, что Христос воскрес. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».



Через восемь дней Иисус пришел снова и показал Фоме Свои раны: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующими». Убедившись, тот воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» На что последовал ответ Сына Божиего: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженные не видевшие и уверовавшие».

Праздник также поименован в церковном календаре как Антипасха. Название означает «напротив Пасхи» или «вместо Пасхи». Это последний день Светлой седмицы, как бы подытоживающий ее.

В день Антипасхи отмечают престольный праздник в минском храме Воскресения Христова (улица Гамарника, 29). Пять куполов символизируют Христа и 4 евангелистов. Не случайно и количество золоченых шариков на растяжках главного креста — их 12, по числу апостолов.
 
 
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Фоминой неделей называют следующее воскресенье после Светлого. В Евангелии от Иоанна (глава 20) рассказано, что Иисус в день Своего Воскресения явился ученикам. Но...
 
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