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Мезин, Салей, Копать, Калюжный, Цыплаков и Грабовский — шестерка лучших игроков сборной Беларуси по версии ИИХФ

26.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ИИХФ составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории. В нее вошли голкипер Андрей Мезин, защитники Руслан Салей и Владимир Копать, а также нападающие Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский.

Мезин, Салей, Копать, Калюжный, Цыплаков и Грабовский — шестерка лучших игроков сборной Беларуси по версии ИИХФ
Копать - автор самой известной шайбы белорусского хоккея Фото Reuters
Мезин выступал за сборную Беларуси на 13 чемпионатах мира, провел 58 матчей и сыграл в воротах 3270 минут.

Руслан Салей практически всю карьеру провел в НХЛ, а за национальную сборную он дебютировал в 19 лет. Всего за национальную команду на чемпионатах мира Салей провел 46 матчей и набрал 23 (8+15) очка.

Владимир Копать — автор самой известной шайбы белорусского хоккея. Именно этот гол вывел сборную Беларуси в полуфинал Олимпийских игр-2002. Тогда белорусы во главе с Владимиром Крикуновым обыграли сборную Швеции.

Алексей Калюжный — рекордсмен сборной Беларуси. Он 12 раз играл на чемпионатах мира, принял участие в 118 матчах и набрал 101 очко.

Владимир Цыплаков также выступал в сильнейшей лиге мира. За "Лос-Анджелес" и "Баффало" нападающий провел 331 матч. В составе сборной Беларуси Цыплаков сыграл 33 матча, в которых сумел набрать 42 (20+22) очка.

Еще один известный белорусский форвард Михаил Грабовский играл за сборную на восьми чемпионатах мира в элите. В 50 матчах центрфорвард отметился 45 (19+26) очками. На домашнем чемпионате мира в 2014 году нападающий стал лучшим бомбардиром сборной, набрав 8 (4+4) баллов.
 
 
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ИИХФ составила символическую команду лучших игроков сборной Беларуси в истории. В нее вошли голкипер Андрей Мезин, защитники Руслан Салей и Владимир Копать, а...
 
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