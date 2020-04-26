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Беларусь не забудет: 34 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС
Источник материала: ОНТ
34 года после трагедии в Чернобыле. Одну из крупнейших техногенных катастроф в истории вспоминают сегодня в мире. Беларусь – среди стран, принявших на себя основной удар радиации.
Тогда, в 86-м, взрывы прогремели на четвертом энергоблоке атомной электростанции. Реактор горел 10-ть дней. Память тех, кого первыми подняли по тревоге, чествовали в Минске – на улице Василия Игнатенко – героя из так называемой «шеренги номер 1». Всего же последствия катастрофы в Чернобыле ликвидировали свыше полумиллиона человек – немало среди них белорусов.
Сейчас для пострадавших белорусских земель наступила эпоха возрождения. Радиационная обстановка в некогда опасной зоне стабилизировалась. Внушительная помощь поступает от государства – на конец года сумма вложений превысит $19 миллиардов. Средства идут на развитие регионов, социальную поддержку и оздоровление людей.
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34 года после трагедии в Чернобыле. Одну из крупнейших техногенных катастроф в истории вспоминают сегодня в мире. Беларусь – среди стран, принявших на себя основной...
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