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Беларусь не забудет: 34 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

26.04.2020 08:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь не забудет: 34 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

34 года после трагедии в Чернобыле. Одну из крупнейших техногенных катастроф в истории вспоминают сегодня в мире. Беларусь – среди стран, принявших на себя основной удар радиации. 

Тогда, в 86-м, взрывы прогремели на четвертом энергоблоке атомной электростанции. Реактор горел 10-ть дней. Память тех, кого первыми подняли по тревоге, чествовали в Минске – на улице Василия Игнатенко – героя из так называемой «шеренги номер 1». Всего же последствия катастрофы в Чернобыле ликвидировали свыше полумиллиона человек – немало среди них белорусов. 

Анатолий Синило, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС: «За первые два месяца более тысячи работников пожарной службы – всей республики, всех городов и районов – побывали вахтовым методом в зоне ликвидации аварии». 

Сейчас для пострадавших белорусских земель наступила эпоха возрождения. Радиационная обстановка в некогда опасной зоне стабилизировалась. Внушительная помощь поступает от государства – на конец года сумма вложений превысит $19 миллиардов. Средства идут на развитие регионов, социальную поддержку и оздоровление людей.

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Теги: Минск
 
 
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34 года после трагедии в Чернобыле. Одну из крупнейших техногенных катастроф в истории вспоминают сегодня в мире. Беларусь – среди стран, принявших на себя основной...
 
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