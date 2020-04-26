СМИ назвали возможного преемника «умершего» лидера КНДР

Впрочем, есть и другой вариант русской транскрипции имени -- Ким Ё Чжон.

Она младше брата на четыре года. Они вместе учились в школе в швейцарском Берне, где жили в частном доме под охраной. Высшее образование девушка получила на родине, окончив Университета им. Ким Ир Сена, где изучала компьютерные науки. До того, как начать помогать брату, она регулярно появлялась в свите своего отца Ким Чен Ира.





Как отмечает The Guardian, сестра Ким Чен Ына – главный пропагандист в своей стране и самая важная политическая фигура в КНДР после своего брата, его доверенное лицо. Она представляла его на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане – тогда фото сестры Ким Чен Ына публиковали все мировые СМИ.