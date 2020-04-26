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СМИ назвали возможного преемника «умершего» лидера КНДР

26.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наиболее вероятным преемником лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать его младшая сестра Ким Е Чен. Так считают специалисты по КНДР, которых цитирует The New York Post.



Впрочем, есть и другой вариант русской транскрипции имени -- Ким Ё Чжон.

Она младше брата на четыре года. Они вместе учились в школе в швейцарском Берне, где жили в частном доме под охраной. Высшее образование девушка получила на родине, окончив Университета им. Ким Ир Сена, где изучала компьютерные науки. До того, как начать помогать брату, она регулярно появлялась в свите своего отца Ким Чен Ира.

Как отмечает The Guardian, сестра Ким Чен Ына – главный пропагандист в своей стране и самая важная политическая фигура в КНДР после своего брата, его доверенное лицо. Она представляла его на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане – тогда фото сестры Ким Чен Ына публиковали все мировые СМИ.

Слухи о болезни и даже смерти Кима циркулируют уже несколько дней. Так, японский еженедельник «Шукан Гендай» сообщил, что лидер Северной Кореи впал в кому после неудачной операции по установке стента. В КНДР информацию о смерти Чен Ына не подтверждают. Подобные слухи также опровергают в Вашингтоне, Пекине и Москве.
 
 
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Наиболее вероятным преемником лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать его младшая сестра Ким Е Чен. Так считают специалисты по КНДР, которых цитирует The New York...
 
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